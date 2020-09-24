Сетевое издание|18+|Четверг|24 сен 2020|21:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе осенний призыв проведут с соблюдением мер безопасности

Печать

На областном сборном пункте военным и гражданским лицам из районов региона три дня растолковывали, как обеспечить обороноспособность страны. Никто не сомневается, с чего начинается Родина, - конечно, с гимна Российской Федерации, которые собравшиеся прослушали стоя.

На учебно-методических сборах присутствовали главы и военкомы районов, специалисты, отвечающие за набор в армию. Полковник Сурков доложил, сколько парней в 2020 году уже надели военную форму.

«С весенней призывной кампанией мы справились. В ряды Вооруженных сил Российской Федерации было призвано более 1 200 человек из Пензенской области, которые были направлены и в Центральный военный округ, и в Южный, и в Западный, и в другие места службы», - пояснил военный комиссар Пензенской области.

Осенний призыв в вооруженные силы начинается 1 октября, план все тот же. Непредвиденные обстоятельства аналогичны весенним. Должностные лица должны уметь работать в условиях пандемии.

«Самый главный нюанс - борьба с коронавирусной инфекцией. Для этого построен палаточный городок, чтобы не допустить скученности призывников на пункте, обеспечить их спокойный проход и не допустить проникновения инфекции», - рассказал Андрей Сурков.

По итогам весеннего призыва, в ходе медицинского освидетельствования годными к военной службе признаны 76% парней.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте