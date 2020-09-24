В Пензе осенний призыв проведут с соблюдением мер безопасности

24.09.2020 | 20:01

На областном сборном пункте военным и гражданским лицам из районов региона три дня растолковывали, как обеспечить обороноспособность страны. Никто не сомневается, с чего начинается Родина, - конечно, с гимна Российской Федерации, которые собравшиеся прослушали стоя.

На учебно-методических сборах присутствовали главы и военкомы районов, специалисты, отвечающие за набор в армию. Полковник Сурков доложил, сколько парней в 2020 году уже надели военную форму.

«С весенней призывной кампанией мы справились. В ряды Вооруженных сил Российской Федерации было призвано более 1 200 человек из Пензенской области, которые были направлены и в Центральный военный округ, и в Южный, и в Западный, и в другие места службы», - пояснил военный комиссар Пензенской области.

Осенний призыв в вооруженные силы начинается 1 октября, план все тот же. Непредвиденные обстоятельства аналогичны весенним. Должностные лица должны уметь работать в условиях пандемии.

«Самый главный нюанс - борьба с коронавирусной инфекцией. Для этого построен палаточный городок, чтобы не допустить скученности призывников на пункте, обеспечить их спокойный проход и не допустить проникновения инфекции», - рассказал Андрей Сурков.

По итогам весеннего призыва, в ходе медицинского освидетельствования годными к военной службе признаны 76% парней.