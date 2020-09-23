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Общество

Школу в экоквартале «Запрудный» пообещали открыть в сентябре

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В мэрии Пензы рассказали, когда планируют открыть школу, возведенную в экоквартале «Запрудный». Вопрос о том, когда объект будет сдан и образовательное учреждение распахнет свои двери для учеников, задала на странице губернатора в соцсети Instagram жительница областного центра с ником irina_kondrashova_1986.

«Это по телевизору сказали, что две школы открыли. Открыли только школу в Арбековской заставе (78-я школа). В экоквартале не открыли. Детей отправили учиться в 74-ю школу», - пояснила женщина комментатору, вспомнившему, что, по его информации, учреждение работает.

На вопрос женщины ответил представитель городской администрации: «В настоящее время ведется оформление документов для ввода объекта, который будет завершен в сентябре».

Строительство школы началось в 2019 году. Учреждение рассчитано на 1 100 мест. Ход работ неоднократно проверяли заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов и начальник управления капитального строительства города Игорь Умнов.

Новая школа занимает площадь более 19 тыс. кв. м. В учреждении оборудовали пищеблок, спортивные залы, медиатеку и актовый зал. На территории специалисты обустроили спортивную зону.

Планировалось, что объект сдадут до начала учебного года.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В мэрии Пензы рассказали, когда планируют открыть школу, возведенную в экоквартале «Запрудный».
А что это за административно-терроториальная единица "экоквартал"?

Гость||

Это экологичный квартал,а остальные неэкологичные. Чё непонятного то.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
В мэрии Пензы рассказали, когда планируют открыть школу, возведенную в экоквартале «Запрудный».
А что это за административно-терроториальная единица "экоквартал"?
Это тоже самое как город в селе засечном. Выдумки маркетологов и лизоблюдство журналистов

Имя: Гость
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