Школу в экоквартале «Запрудный» пообещали открыть в сентябре

23.09.2020 | 16:48

В мэрии Пензы рассказали, когда планируют открыть школу, возведенную в экоквартале «Запрудный». Вопрос о том, когда объект будет сдан и образовательное учреждение распахнет свои двери для учеников, задала на странице губернатора в соцсети Instagram жительница областного центра с ником irina_kondrashova_1986.

«Это по телевизору сказали, что две школы открыли. Открыли только школу в Арбековской заставе (78-я школа). В экоквартале не открыли. Детей отправили учиться в 74-ю школу», - пояснила женщина комментатору, вспомнившему, что, по его информации, учреждение работает.

На вопрос женщины ответил представитель городской администрации: «В настоящее время ведется оформление документов для ввода объекта, который будет завершен в сентябре».

Строительство школы началось в 2019 году. Учреждение рассчитано на 1 100 мест. Ход работ неоднократно проверяли заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов и начальник управления капитального строительства города Игорь Умнов.

Новая школа занимает площадь более 19 тыс. кв. м. В учреждении оборудовали пищеблок, спортивные залы, медиатеку и актовый зал. На территории специалисты обустроили спортивную зону.

Планировалось, что объект сдадут до начала учебного года.