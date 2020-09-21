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Общество

В Кузнецком районе школы не стали оснащать медкабинеты

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Медицинские кабинеты в школах в Кузнецком районе не были готовы оказывать помощь ученикам. Отсутствие оборудования, необходимого для этого, выявила прокурорская проверка.

Сотрудники проинспектировали образовательные учреждения в селах Махалино, Сюзюм, Татарский Кандей, Поселки, Малый Труев и рабочем поселке Верхозим и обнаружили, что медкабинеты не оснащены по стандарту.

«В них не имелось светофонендоскопов, секундомеров, оториноскопов с набором воронок, холодильников, грелок, медицинских ширм, термоконтейнеров для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов и другого оборудования», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Районный прокурор внес руководителям школ пять представлений. В настоящий момент они рассмотрены и удовлетворены. 5 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Что выявили хорошо, но ещё бы посоветовали, где денег на приобретение оборудования взять!!!

Гость||

Гость писал(a):

Что выявили хорошо, но ещё бы посоветовали, где денег на приобретение оборудования взять!!!
У главворов районов, министров здравоохренения и прочей шушеры

Гость||

5 представлений - и че? Че дальше то? Ждем Зимнюю вишню трагедию?

Гость||

Капитализм - всем по барабану. Умрете, вот тогда приходите.

Гость||

"Что выявили хорошо, но ещё бы посоветовали, где денег на приобретение оборудования взять!!!"

КЕНТАВРА ЗА 47млн!!! Это знают где деньги взять! А на школы им негде!!!!

Имя: Гость
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