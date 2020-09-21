В Кузнецком районе школы не стали оснащать медкабинеты

Медицинские кабинеты в школах в Кузнецком районе не были готовы оказывать помощь ученикам. Отсутствие оборудования, необходимого для этого, выявила прокурорская проверка.
Сотрудники проинспектировали образовательные учреждения в селах Махалино, Сюзюм, Татарский Кандей, Поселки, Малый Труев и рабочем поселке Верхозим и обнаружили, что медкабинеты не оснащены по стандарту.
«В них не имелось светофонендоскопов, секундомеров, оториноскопов с набором воронок, холодильников, грелок, медицинских ширм, термоконтейнеров для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов и другого оборудования», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Районный прокурор внес руководителям школ пять представлений. В настоящий момент они рассмотрены и удовлетворены. 5 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.
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Что выявили хорошо, но ещё бы посоветовали, где денег на приобретение оборудования взять!!!