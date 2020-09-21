Пензенские правоохранители нашли 7 беглых осужденных

21.09.2020 | 18:02

В Пензенской области сотрудники регионального УФСИН и УМВД России подвели итоги второго этапа профилактического мероприятия «Розыск», во время которого устанавливается местонахождение скрывающихся осужденных и преступников.

Более 70 правоохранителей проверили свыше 110 адресов, по которым могли проживать или появиться разыскиваемые лица. Им удалось обнаружить 6 осужденных, которые уклонялись от отбывания наказания, контроля уголовно-исполнительных инспекций и не отправились самостоятельно в колонию-поселение.

Также полицейские нашли 4 человек, которые разыскивались за совершение различных преступлений.

«В их числе выявлен осужденный, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений области за распространение наркотических средств, находящийся в федеральном розыске УМВД России по Амурской области в качестве подозреваемого в совершении преступлений средней тяжести», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

Кроме того, правоохранителям удалось найти также двух мужчин, которые числились в межгосударственном розыске правоохранительными органами Армении и Беларуси, и одного нерадивого отца, осужденного за уклонение от уплаты алиментов и не желавшего отбывать наказание.