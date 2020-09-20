В Пензенском районе открыли памятник погибшим летчикам

20.09.2020 | 13:58

В селе Кучки Пензенского района появился памятник летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Мемориал установили на гражданском кладбище, где похоронен разбившийся при авиакатастрофе 16 марта 1942 года летчик Василий Беляев, а также Павел Смирнов, самолет которого потерпел крушение 6 августа 1942-го.

Могилы не сразу были поставлены на учет, а имена погибших долгое время оставались неизвестными. Теперь благодаря членам регионального отделения поискового отряда личности летчиков установлены, захоронения паспортизированы.

«На данный момент найдено семь неучтенных захоронений летного состава, погибшего на территории Пензенской области, и уточнены данные на 121 летчика. Все собранные факты и материалы будут отражены в книге «Ушедшие в Сурское небо», - сообщила председатель регионального совета отделения Поискового движения России в Пензенской области Лариса Казакова.

Презентация книги состоится в ноябре.

«Также в рамках мероприятия на въезде в село Кучки был открыт памятный информационный знак с фамилиями летного состава 10-го запасного авиационного полка», - добавили в пресс-службе правительства.