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Общество

В духовно-просветительском центре Пензы пройдет ярмарка

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В субботу, 19 сентября, в Пензе откроется ярмарка «Возрождая традиции», которая продлится до 27-го числа.

Ярмарка состоится в духовно-просветительском центре имени святителя Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме (ул. Московская, 116) - бывшем ДК железнодорожников имени Дзержинского.

Гостям предложат широкий ассортимент товаров: продукты, одежду, подарки, сувениры, изделия народных умельцев. Также для желающих пройдут бесплатные мастер-классы.

«Посетители ярмарки будут иметь возможность совершить молитву в Богоявленском храме и приложиться к святыням: иконе с частицей мощей блаженной Матроны Московской и иконе с частицей мощей святителя Николая Чудотворца. Также будет возможно подать требы в храмы и монастыри», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

И вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, … — дом Мой домом молитвы наречётся; а вы сделали его вертепом разбойников.— Мф. 21:12-13

Гость||

Храмы погрязли в коммерции.

Гость||

Гость писал(a):

16.09.2020 12:22|

И вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, … — дом Мой домом молитвы наречётся; а вы сделали его вертепом разбойников.— Мф. 21:12-13

Торговля в храме грех. Позор пензенским архиереям.

Гость||

"В духовно-просветительском центре Пензы пройдет ярмарка" ШУБЫ??!!!

Гость||

А в бездуховно-просветительских центрах тоже осенние ярмарки проводят

Имя: Гость
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