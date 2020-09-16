В духовно-просветительском центре Пензы пройдет ярмарка

В субботу, 19 сентября, в Пензе откроется ярмарка «Возрождая традиции», которая продлится до 27-го числа.
Ярмарка состоится в духовно-просветительском центре имени святителя Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме (ул. Московская, 116) - бывшем ДК железнодорожников имени Дзержинского.
Гостям предложат широкий ассортимент товаров: продукты, одежду, подарки, сувениры, изделия народных умельцев. Также для желающих пройдут бесплатные мастер-классы.
«Посетители ярмарки будут иметь возможность совершить молитву в Богоявленском храме и приложиться к святыням: иконе с частицей мощей блаженной Матроны Московской и иконе с частицей мощей святителя Николая Чудотворца. Также будет возможно подать требы в храмы и монастыри», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.
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И вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, … — дом Мой домом молитвы наречётся; а вы сделали его вертепом разбойников.— Мф. 21:12-13