В Пензе на главу полиграфической фирмы завели уголовное дело

15.09.2020 | 17:44

В Пензе возбудили уголовное дело в отношении руководителя полиграфической организации ООО «РичАрт».

В прокуратуру Железнодорожного района поступила информация, что 12 работникам предприятия более 7 месяцев не выплачивалась зарплата. Сотрудники не получали денег с декабря 2019 по июль 2020-го. Общая сумма задолженности составила 970 000 рублей.

«Прокурор района внес представление руководителю организации. Приняты меры к частичному погашению задолженности», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Материалы проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела. Районная прокуратура держит на контроле расследование и полное погашение задолженности по зарплате.