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Общество

В Пензе на главу полиграфической фирмы завели уголовное дело

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В Пензе возбудили уголовное дело в отношении руководителя полиграфической организации ООО «РичАрт».

В прокуратуру Железнодорожного района поступила информация, что 12 работникам предприятия более 7 месяцев не выплачивалась зарплата. Сотрудники не получали денег с декабря 2019 по июль 2020-го. Общая сумма задолженности составила 970 000 рублей.

«Прокурор района внес представление руководителю организации. Приняты меры к частичному погашению задолженности», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Материалы проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела. Районная прокуратура держит на контроле расследование и полное погашение задолженности по зарплате.

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Гость||

970000/7/12 = 11547 руб/месяц. - минималка. А говорят у нас в Пензе средняя з.п. 35 000

Гость||

penzainform.ru писал(a):

12 работникам предприятия более 7 месяцев не выплачивалась зарплата. Сотрудники не получали денег с декабря 2019 по июль 2020-го. Общая сумма задолженности составила 970 000 рублей.
Получается 11547 зарплата у сотрудников. На что же они жили все эти 7 месяцев? Может на серую часть зарплаты?

Гость||

Полиграфию не внесли в нуждающихся. Только очень конкретных вплоть по пунктам. Нам государство показало большой палец. Работаю. Знаю.

Имя: Гость
Комментарий:

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