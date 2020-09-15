В Пензе на главу полиграфической фирмы завели уголовное дело

В Пензе возбудили уголовное дело в отношении руководителя полиграфической организации ООО «РичАрт».
В прокуратуру Железнодорожного района поступила информация, что 12 работникам предприятия более 7 месяцев не выплачивалась зарплата. Сотрудники не получали денег с декабря 2019 по июль 2020-го. Общая сумма задолженности составила 970 000 рублей.
«Прокурор района внес представление руководителю организации. Приняты меры к частичному погашению задолженности», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Материалы проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела. Районная прокуратура держит на контроле расследование и полное погашение задолженности по зарплате.
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970000/7/12 = 11547 руб/месяц. - минималка. А говорят у нас в Пензе средняя з.п. 35 000