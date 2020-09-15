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Общество

Озвучена кадастровая стоимость земли под торговыми центрами

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Во вторник, 15 сентября, на заседании комиссии городской думы зашла речь о кадастровой стоимости земельных участков в Пензе.

Один из депутатов напомнил, что несколько лет назад были случаи, когда земля под торговыми центрами оценивалась в 1 рубль.

«На тот момент была проведена работа, выявлены нарушения, привели в порядок. Некоторые участки стали стоить сразу 300 млн. Как сегодня дела обстоят?» - поинтересовался народный избранник у заммэра города Германа Дорофеева.

«Я недавно публиковал у себя в соцсетях, что у нас есть противоречие. Есть гостиницы, у одной земельный участок с назначением «размещение и т. д.» - 20 млн, у другой при определенно равной площади - 1 млн и назначение «линейный объект». Почему такое противоречие?» - недоумевал депутат.

Герман Дорофеев уточнил, что оценку осуществляет ГБУ ПО «Государственная кадастровая оценка». Муниципальный земельный контроль при выявлении нарушения целевого использования земельного участка подобную информацию направляет куда следует.

«Торговля - один из самых высоких по кадастровой стоимости видов земельных участков наравне с административными, поэтому, если информацию дадите нам, официально подадим на перерасчет», - ответил заммэра.

Также он пояснил, что участки, сдающиеся в аренду за 1 рубль, - это, как правило, «какие-то зеленые насаждения, иные вещи, которые фактически по настоящему законодательству не приравниваются к объектам капитального строительства или недвижимости».

«То есть торговый центр, например, не может стоить рубль. Один и тот же вид разрешенного использования ценится примерно одинаково. Ну вот в отношении торговли кадастровая стоимость 1 кв. м где-то по городу от 3 до 7. 7 - это район «Высшей лиги», центра, 3 - какие-то окраины», - заключил Герман Дорофеев.

10 сентября на сайте администрации Пензы появилось сообщение о том, что объект культурного наследия (старинный дом на улице Калинина, 2) выставлен на аукцион на право аренды на 49 лет с ежегодной платой в размере 1 рубль. За ту же сумму мэрия предлагает желающим арендовать и отреставрировать дом-фантом на Куйбышева, 24.

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