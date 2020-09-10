Сетевое издание|18+|Четверг|10 сен 2020|13:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе историческое здание сдают в аренду за 1 рубль в год

Печать

Объект культурного наследия выставлен на аукцион на право аренды на 49 лет с ежегодной платой в размере 1 рубль. Это известный всем пензенцам старинный дом на улице Калинина, 2.

Красивое здание с башенкой в виде четырехгранной пирамиды было возведено в 1870 году. Сначала это был доходный дом, затем в нем размещалась гостиница, далее - отделение библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. Позже двуэтажку поделили на коммунальные квартиры, а в начале 2000-х расселили.

В 2013-м региональный памятник культуры, находящийся в собственности города, законсервировали до лучших времен, накрыв зеленой сеткой. Однако в бюджете не нашлось денег на восстановление дома. В пустом здании обитали бомжи, а в октябре 2015-го там произошел пожар.

Теперь власти Пензы решили пойти другим путем и сдать объект в аренду за символическую плату. Ключевое условие договора - арендатор обязан в течение семи лет провести ремонтно-реставрационные работы. После этого можно будет использовать постройку в предпринимательских целях.

Заявки на участие в аукционе в администрации Пензы рассмотрят 25 сентября с 10:00 до 14:00, а 29-го состоятся торги, сообщили в пресс-службе мэрии.

В июле на аналогичных условиях было выставлено на аукцион историческое здание на улице Чкалова, 56, которое когда-то тоже было жилым домом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

в течение семи лет провести ремонтно-реставрационные работы
Если найдется арендатор, он снесет дом за три недели. А потом построит новодел. В Пензе только так и умеют реставрировать.

Гость||

Законсервировали накрыв сеткой! И эти люди еще управляют городом! Уж тогда бы лучше скотчем обмотали

Гость||

Дураков ищут, чтобы отстроили и отжать назад.

Гость||

Еще и Дом книголюба на торги выставили.

Гость||

В богатом Татарстане,( по сравнению с нами то) этот проект еле-еле продвигается. А в нашей Пензе хотят чтоб кто то взял это здание. Нашим предпринимателям задарма не нужно это здание. По сути, это мусор который некому убрать после пожара и развала. (((

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте