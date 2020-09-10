В Пензе историческое здание сдают в аренду за 1 рубль в год

10.09.2020 | 12:47

Объект культурного наследия выставлен на аукцион на право аренды на 49 лет с ежегодной платой в размере 1 рубль. Это известный всем пензенцам старинный дом на улице Калинина, 2.

Красивое здание с башенкой в виде четырехгранной пирамиды было возведено в 1870 году. Сначала это был доходный дом, затем в нем размещалась гостиница, далее - отделение библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. Позже двуэтажку поделили на коммунальные квартиры, а в начале 2000-х расселили.

В 2013-м региональный памятник культуры, находящийся в собственности города, законсервировали до лучших времен, накрыв зеленой сеткой. Однако в бюджете не нашлось денег на восстановление дома. В пустом здании обитали бомжи, а в октябре 2015-го там произошел пожар.

Теперь власти Пензы решили пойти другим путем и сдать объект в аренду за символическую плату. Ключевое условие договора - арендатор обязан в течение семи лет провести ремонтно-реставрационные работы. После этого можно будет использовать постройку в предпринимательских целях.

Заявки на участие в аукционе в администрации Пензы рассмотрят 25 сентября с 10:00 до 14:00, а 29-го состоятся торги, сообщили в пресс-службе мэрии.

В июле на аналогичных условиях было выставлено на аукцион историческое здание на улице Чкалова, 56, которое когда-то тоже было жилым домом.