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Общество

В Пензе предлагают арендовать и отреставрировать дом-фантом

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1 рубль в год - такова плата за здание, которое сдает в аренду администрация Пензы. Согласно данным, опубликованным на федеральном сайте о проведении торгов (torgi.gov.ru), организатором является управление муниципального имущества города.

На аукцион, назначенный на 17 сентября, выставлен памятник старины - деревянное здание на улице Куйбышева, 24, 1917 года постройки, общей площадью 383,1 кв. м. Дом, пребывающий в неудовлетворительном состоянии, предлагается арендаторам на 49-летний срок.

«Решение о введение подобной льготной аренды принято Пензенской городской думой в целях сохранения памятников истории и культуры. Арендатор обязан в течение 7 лет провести ремонтно-реставрационные работы», - пояснили такой шаг в пресс-службе мэрии.

Если потенциальный арендатор-реставратор решит своими глазами посмотреть на объект, то будет весьма озадачен. Дело в том, что на указанном месте находится многоэтажная новостройка, а не деревянный теремок.

На табличке значится адрес: Чкалова, 42.

Самого памятника архитектуры не существует почти 8 лет. Дом, построенный в 1877 году архитектором Андреем Федотовым по заказу губернской секретарши Челюскиной, называли жемчужиной деревянного зодчества Пензы.

В 2012 году место в историческом центре Пензы - на углу улиц Куйбышева и Чкалова - облюбовал застройщик. На защиту здания встали местные любители старины. Городские власти пообещали сохранить дом и лишь перенести его на 500 метров - к музею народного творчества (Куйбышева, 45). Разрешение на перемещение дало Министерство культуры Российской Федерации.

«Я могу со стопроцентной уверенностью гарантировать, что данный объект восстановят на новом месте в том виде, что и сейчас», - заявил в декабре 2012-го тогдашний начальник отдела управления культуры и архива области Сергей Лентовский.

С тех пор пензенцы теремка не видели. Последний раз вопрос о его восстановлении поднимался в 2018 году. На этот раз назывался новый адрес: Куйбышева, 19, - участок земли, освободившийся после сноса еще одной двухэтажки. Проект предусматривал не только полное сохранение габаритов и элементов декора, но и аутентичный материал. После этого разговоры о восстановлении здания сошли на нет.

Таким образом, администрация Пензы предлагает в аренду дом-фантом. Однако вряд ли на него найдется желающий даже за 1 рубль в год.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

он разве не Муштаков-Лентовский?

Гость||

Врать-врать-врать, вот жизненное кредо нынешних пензенских властей! И пример здесь подаёт самый главный!

Гость||

Скорее всего просто напутали с адресом (случайно или преднамеренно), и на торги пойдет дом по Куйбышева, 20 - Дом книголюба. Лакомый кусочек за рубь-то!

Гость||

Памятник градостроительства и архитектуры № 5800287000 ,улица Тамбовская, 21 . Особняк 19 века ,тоже хотят снести ,что бы построить многоэтажку. На памятники архитектуры у них денег нет ,а на установку дырявого вывернутого кентавра за 47 млн. 301 тыс. руб. деньги из бюджета есть. ПРОСТО МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ.

Гость||

Гость писал(a):

Скорее всего просто напутали с адресом (случайно или преднамеренно), и на торги пойдет дом по Куйбышева, 20 - Дом книголюба. Лакомый кусочек за рубь-то!
Так его вроде уже продали.

Гость||

Гость писал(a):

Памятник градостроительства и архитектуры № 5800287000 ,улица Тамбовская, 21 . Особняк 19 века ,тоже хотят снести ,что бы построить многоэтажку.
Его же губернатор вроде клялся сберечь и сохранить? Где петиция против сноса? Я подпишу.

Гость||

Гость писал(a):

Его же губернатор вроде клялся сберечь и сохранить? Где петиция против сноса? Я подпишу.
После отъёма пенсий, они нам рассказывают , что все сразу жить дольше будут, а ты всё веришь?

Имя: Гость
Комментарий:

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