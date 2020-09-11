Вид приставов заставил сельчанку побороть скупость

11.09.2020 | 15:36

В Пензенской области автолюбители часто готовы на многое ради своих «железных коней». Даже самые злостные неплательщики не всегда могут позволить себе и впредь нарушать закон, зная, что из-за этого вот-вот заберут их машину.

Жительница Башмаковского района чуть не лишилась транспорта, решив не платить за него налог.

«Было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности. Однако, будучи очень занятой, женщина к судебным приставам не являлась, документы от них не получала и на телефонные звонки не отвечала», - пояснили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

В общей сумме накопилось более 53 000 рублей долга.

Приехав к месту жительства сельчанки, приставы обнаружили припаркованную Honda Legend. Испугавшись возможной потери хорошего транспорта, гражданка сразу же оплатила задолженность вместе с исполнительским сбором.