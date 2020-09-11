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Общество

Вид приставов заставил сельчанку побороть скупость

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В Пензенской области автолюбители часто готовы на многое ради своих «железных коней». Даже самые злостные неплательщики не всегда могут позволить себе и впредь нарушать закон, зная, что из-за этого вот-вот заберут их машину.

Жительница Башмаковского района чуть не лишилась транспорта, решив не платить за него налог.

«Было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности. Однако, будучи очень занятой, женщина к судебным приставам не являлась, документы от них не получала и на телефонные звонки не отвечала», - пояснили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

В общей сумме накопилось более 53 000 рублей долга.

Приехав к месту жительства сельчанки, приставы обнаружили припаркованную Honda Legend. Испугавшись возможной потери хорошего транспорта, гражданка сразу же оплатила задолженность вместе с исполнительским сбором.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Раньше было разумное правовое государство- ПГ, а по новой Конституции тоже ПГ, но всё больше и больше становится похожим на злое,полицейское.За минимальные долги уже могут машину отнять. А ведь это при том, что нормального общественного транспорта в Пензе уже практически нет.Государству, точнее его обнаглевшим коррумпированным чиновникам, бездельникам и ворам, почему же над людьми глумиться и безжалостно беспределить просто уже по-бандитски нравится?Зачем с таким упорством ненависть к власти в людях разжигать, а не добро,порядок и гармонию в обществе сеять?!Это ни к чему хорошему никогда не вело!!!

Имя: Гость
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