В мэрии Пензы объяснили, почему на Окружной проваливается асфальт

11.09.2020 | 12:30

В администрации Пензы рассказали, чем объясняется регулярно появляющийся дефект асфальтового полотна на улице Окружной, недавно введенной в эксплуатацию после ремонта.

Первые сообщения о яме появились в соцсетях в конце августа. По словам водителей, она возникла сразу после ремонта. Место, где просел асфальт, огородили.

9 сентября появилась информация, что рабочие пытались выровнять полотно, однако оно провалилось вновь.

«Просадка на проезжей части образовалась по причине аварии на сетях ливневой канализации и будет устранена организацией, отвечающей за ее содержание. На данный момент коммуникации обследованы изнутри с помощью видеокамеры, выяснена причина провала. Ремонтные работы пройдут в течение сентября, после чего асфальтовое покрытие будет восстановлено», - пояснили мэрии.

В пресс-службе также рассказали, что за месяц - с 11 августа по 11 сентября - было ликвидировано 19 провалов, образовавшихся на улицах Ленина, Богданова, Ладожской, Чехова, Бакунина, Суворова, Измайлова, Бородина, Некрасова, Коммунистической, на проспектах Победы и Строителей, а также в других местах. Сейчас на контроле департамента ЖКХ находятся еще 5 ям.

«Как правило, провалы образуются над инженерными коммуникациями. Устранением дефектов и восстановлением разрушенного дорожного полотна занимаются ресурсоснабжающие организации, в чьем ведении находятся сети», - уточнили в администрации.