Сетевое издание|18+|Пятница|11 сен 2020|12:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В мэрии Пензы объяснили, почему на Окружной проваливается асфальт

Печать

В администрации Пензы рассказали, чем объясняется регулярно появляющийся дефект асфальтового полотна на улице Окружной, недавно введенной в эксплуатацию после ремонта.

Первые сообщения о яме появились в соцсетях в конце августа. По словам водителей, она возникла сразу после ремонта. Место, где просел асфальт, огородили.

9 сентября появилась информация, что рабочие пытались выровнять полотно, однако оно провалилось вновь.

«Просадка на проезжей части образовалась по причине аварии на сетях ливневой канализации и будет устранена организацией, отвечающей за ее содержание. На данный момент коммуникации обследованы изнутри с помощью видеокамеры, выяснена причина провала. Ремонтные работы пройдут в течение сентября, после чего асфальтовое покрытие будет восстановлено», - пояснили мэрии.

В пресс-службе также рассказали, что за месяц - с 11 августа по 11 сентября - было ликвидировано 19 провалов, образовавшихся на улицах Ленина, Богданова, Ладожской, Чехова, Бакунина, Суворова, Измайлова, Бородина, Некрасова, Коммунистической, на проспектах Победы и Строителей, а также в других местах. Сейчас на контроле департамента ЖКХ находятся еще 5 ям.

«Как правило, провалы образуются над инженерными коммуникациями. Устранением дефектов и восстановлением разрушенного дорожного полотна занимаются ресурсоснабжающие организации, в чьем ведении находятся сети», - уточнили в администрации.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото № 1 - pixabay.com, № 2 - vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Просадка на проезжей части образовалась по причине аварии на сетях ливневой канализации и будет устранена организацией, отвечающей за ее содержание. На данный момент коммуникации обследованы изнутри с помощью видеокамеры, выяснена причина провала. Ремонтные работы пройдут в течение сентября, после чего асфальтовое покрытие будет восстановлено», - пояснили мэрии.
Ну как и говорил подмыло подушку и это было понятно сразу ,но мэрия же у нас думать то не умеет.Ну вот такие уж чиновники нам достались.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте