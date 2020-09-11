Пензенцам предлагают проголосовать за лучшего участкового

11.09.2020 | 18:49

Они должны иметь лучшие показатели в служебной деятельности, пользоваться доверием и уважением у граждан, а также иметь трудовой стаж в должности не менее трех лет. Все это - о 30 пензенских сотрудниках полиции, которые решили принять участие во всероссийском конкурсе «Народный участковый».

«Особенность в том, что лучшего определят сами граждане - пользователи интернета. Голосование проходит на официальном сайте Управления МВД России по Пензенской области 58.мвд.рф. На главной странице сайта есть ссылка на страницу конкурса, на которой представлены все участники первого этапа», - пояснил начальник ОДУУП и ПДН УМВД России по Пензенской области Андрей Шилин.

Голосование уже началось и продлится до 20 сентября.

«Пользователи смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений граждан рассмотрено, каковы достижения и как его характеризуют коллеги и граждане», - рассказал Андрей Шилин.

Таким образом будут отобраны участники для следующего этапа. Он пройдет с 2 по 16 октября. Затем лучший участковый уполномоченный полиции представит Пензенскую область в финале всероссийского конкурса.