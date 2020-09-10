«Умный перекресток» обошелся Пензе почти в 3,5 миллиона рублей

10.09.2020 | 18:17

Наладка «умного светофора» на перекрестке улиц Мира и Окружной продолжается. В Пензе внедрили интеллектуально-транспортную систему. Она предполагает изменение длительности фаз регулирования транспортных потоков.

Однако автомобилисты улучшений пока не заметили. Одна из причин - увеличение интенсивности движения после продолжительных каникул. В определенные временные промежутки имеют место заторы.

«Если в утренние и вечерние часы пик транспорт стоит на подходе по всем направлениям, включается базовая программа и регулирование не происходит», - сообщил начальник отдела Департамента ЖКХ г. Пензы Дмитрий Юдин.

Как он пояснил, приоритет - у движения по Окружной. Те, кто с нее поворачивает налево, на улицу Мира, отмечают, что времени на маневр стало меньше. Таймера с секундами теперь там нет, но можно подсчитать, сколько горит зеленая стрелка.

«В настоящее время задано четыре-пять программ. Подразумеваются программы с вызывной пешеходной фазой, поскольку на данном перекрестке установлены вызывные пульты», - уточнил Дмитрий Юдин.

Оснащение перекрестка контроллерами, датчиками движения, сервером управления обошлось почти в 3,5 миллиона рублей.

Количество устройств, которые следят за движением на перекрестках на улицах Мира и Окружной, стало больше - на кронштейне появилось три таких. Антирадары в машинах автомобилистов их не видят, но это и не камеры, фиксирующие нарушения ПДД, а инфракрасные датчики, которые считают остановившиеся машины.

Чтобы водители ощутили плюсы «умного светофора», интеллектуально-транспортная система должна быть хорошо развита по всему городу и действовать не только на одном перекрестке.