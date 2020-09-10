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Общество

«Умный перекресток» обошелся Пензе почти в 3,5 миллиона рублей

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Наладка «умного светофора» на перекрестке улиц Мира и Окружной продолжается. В Пензе внедрили интеллектуально-транспортную систему. Она предполагает изменение длительности фаз регулирования транспортных потоков.

Однако автомобилисты улучшений пока не заметили. Одна из причин - увеличение интенсивности движения после продолжительных каникул. В определенные временные промежутки имеют место заторы.

«Если в утренние и вечерние часы пик транспорт стоит на подходе по всем направлениям, включается базовая программа и регулирование не происходит», - сообщил начальник отдела Департамента ЖКХ г. Пензы Дмитрий Юдин.

Как он пояснил, приоритет - у движения по Окружной. Те, кто с нее поворачивает налево, на улицу Мира, отмечают, что времени на маневр стало меньше. Таймера с секундами теперь там нет, но можно подсчитать, сколько горит зеленая стрелка.

«В настоящее время задано четыре-пять программ. Подразумеваются программы с вызывной пешеходной фазой, поскольку на данном перекрестке установлены вызывные пульты», - уточнил Дмитрий Юдин.

Оснащение перекрестка контроллерами, датчиками движения, сервером управления обошлось почти в 3,5 миллиона рублей.

Количество устройств, которые следят за движением на перекрестках на улицах Мира и Окружной, стало больше - на кронштейне появилось три таких. Антирадары в машинах автомобилистов их не видят, но это и не камеры, фиксирующие нарушения ПДД, а инфракрасные датчики, которые считают остановившиеся машины.

Чтобы водители ощутили плюсы «умного светофора», интеллектуально-транспортная система должна быть хорошо развита по всему городу и действовать не только на одном перекрестке.

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Гость||

Деньги отмыли а толку ни какого,что на транспорте ,что пешеходом ,результат один ,лучше бы все оставили как было.

Гость||

Тупой светофор!

Гость||

Хорошо не 3 миллиарда.

Гость||

Пешеходы пропали, обходят.

Гость||

Плюсую к комментариям выше. Абсолютно бестолковый светофор. Таймера нет, пробки никуда не делись, только больше стали. Неужели так необходимо было деньги освоить?

Гость||

Кстати на многих светофорах почему-то отключили таймеры.С ними намного удобнее

Гость||

Отлично. Пробка за 3,5 миллиона. Так вам и надо.

Гость||

Сегодня в 17.40 проезжал этот перекресток с дублера на мира. 3 машины успевали только проехать. Раньше 5-6 и никогда не было пробки, сегодня было от поворота с дублера. И эту часть дороги никак не меряют

Гость||

С Окружной на Мира всегда много автомобилей и общественного транспорта поворачивает.Какому гению пришло в голову уменьшить время поворота налево?Да ещё за 3,5 миллиона?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Чтобы водители ощутили плюсы «умного светофора», интеллектуально-транспортная система должна быть хорошо развита по всему городу
Вот именно.

Поэтому и называется такая система "ИТС". В неё входят, как один из базовых компонентов, бортовая часть на общекоммунальном и муниципальном ПАССАЖИРСКОМ транспорте, которая взаимодействует с "умными" светофорами и уменьшает общее время движения. Проще всего такие бортовые модули ставить на электротраспорт, который выполняет роль "подвижных" датчиков потока. А у нас его уничтожают.

Вот, буквально, за все, за что ни возьмутся - жопоконь получается!

Имя: Гость
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