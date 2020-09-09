«Радио 101.8» приготовило для слушателей игру с призами

09.09.2020 | 18:38

«Каждую пятницу играем с «Радио 101.8»! Складываем буквы в слова, получаем призы и подарки от любимой радиостанции», - сообщила диджей Нюрочка Чайковская.

Слушатели «101.8» и зрители 11 канала теперь не только могут поздравить своих близких и друзей, передать привет в программе «Стол заказов», но еще и стать участниками интерактивного конкурса в конце недели в прямом эфире.

«Необходимо будет угадать слово из восьми букв. Просто дозванивайтесь и угадывайте. Это может быть все что угодно: может быть какой-то знаменитый человек, может быть песня», - рассказала диджей Юлия Мельникова.

Принцип игры прост. На экране - неизвестное слово. Дозвонившиеся по номеру 200-200 называют буквы. Если такие в слове есть, они открываются, и при помощи наводящих вопросов диджеев радиослушатели и телезрители стараются справиться с заданием.

Призы от «Радио 101.8» разные. Что будут разыгрывать в следующем эфире, станет известно уже в пятницу, 11 сентября, когда в 17:00 ведущий «Стола заказов» начнет поднимать настроение жителям Пензенской области.

«Слушайте наш эфир, смотрите 11 канал, оставайтесь с нами», - призвала Юлия Мельникова.