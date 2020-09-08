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Общество

В Пензе суд назвал виновных в пулевом ранении школьницы

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Железнодорожный суд Пензы разобрал дело о пулевом ранении, которая получила юная жительница города в школьном тире.

Инцидент произошел 11 октября 2019 года. На занятиях стрельбой по биатлонным мишеням находились 13-летняя семиклассница и 16-летний юноша. Несмотря на то что выполнение упражнений контролировал тренер, старшеклассник нарушил правила техники безопасности: направил ствол пневматического пистолета в сторону девочки.

Пуля, выпущенная из оружия, попала в верхнюю треть правого бедра школьницы и повредила большую подкожную вену.

Девочку прооперировали, она находилась на стационарном лечении. Выйдя из больницы, школьница и ее законный представитель подали иск в суд. Они посчитали виновниками произошедшего как юношу и его родителей, так и учебное заведение, и попросили взыскать с них в общей сложности 200 000 рублей, сумму материального вреда (4 398 руб.), расходы на юридическую консультацию (500 руб.) и составление иска (3 000 руб.) в долевом выражении в зависимости от степени их вины.

Представитель школы частично согласилась с иском, однако посчитала 200 000 завышенной суммой. По ее мнению, юноша, который произвел выстрел, является главным виновником происшествия: его вина составляет 70%, а школы - 30%.

В ответ мать юноши заявила, что ее сын также морально пострадал: у него появился психологический барьер, он не может подходить к школе с тиром, в котором произошли события.

В итоге суд удовлетворил исковые требования частично. Степень вины школы была определена в размере 70%, юноши - 30%. С учебного заведения в счет компенсации морального вреда взыскано 42 000 руб., с ответчика - 18 000 руб.

«Остальные требования истца оставлены без удовлетворения. Решение в законную силу не вступило», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

тоесть дебил который умышлено подстрелил девчонку не виноват?

а то что ему уже есть 16 лет и он должен нести ответственность на причинение ТП суд учел? или онжеребенок?

Гость||

Яжмамка сказала, что у него психотравма. В 16 лет башкой надо думать, а не в людей стрелять.

Имя: Гость
Комментарий:

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