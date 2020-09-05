В Наровчате отметили 150-летие со дня рождения Александра Куприна

05.09.2020 | 15:13

В субботу, 5 сентября, в Наровчате состоялся праздник в честь 150-летия со дня рождения Александра Куприна.

Торжества начались с возложения цветов к бюсту писателя. На улицах Наровчата к знаменательному дню появились площадки-реконструкции конца XIX - начала XX века с кузнецами и гончарами, которые показывали свое умение.

На празднике состоялось открытие выставки иллюстраций советского времени к произведениям классика отечественной литературы «Художники - Куприну», прошла театрализованная экскурсия по музею писателя. Желающие могли попробовать яблочное варенье, изготовленное по местным рецептам, на фестивале «Купринское яблоко».

Для гостей действовали интерактивная площадка «Цирк на траве», библиозона с интерактивной игрой по книгам А. И. Куприна, спортплощадка «Стань великим Заикиным», различные фотозоны.

По традиции на празднике прошло награждение победителей и призеров всероссийского творческого конкурса «Гранатовый браслет». Лауреатам вручили денежные премии, ценные призы и 11-томное собрание сочинений литератора.

«Директору музея Наталье Полевой вручен сертификат на 1 миллион рублей. Средства будут направлены на развитие музея», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.