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Общество

В Наровчате отметили 150-летие со дня рождения Александра Куприна

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В субботу, 5 сентября, в Наровчате состоялся праздник в честь 150-летия со дня рождения Александра Куприна.

Торжества начались с возложения цветов к бюсту писателя. На улицах Наровчата к знаменательному дню появились площадки-реконструкции конца XIX - начала XX века с кузнецами и гончарами, которые показывали свое умение.

На празднике состоялось открытие выставки иллюстраций советского времени к произведениям классика отечественной литературы «Художники - Куприну», прошла театрализованная экскурсия по музею писателя. Желающие могли попробовать яблочное варенье, изготовленное по местным рецептам, на фестивале «Купринское яблоко».

Для гостей действовали интерактивная площадка «Цирк на траве», библиозона с интерактивной игрой по книгам А. И. Куприна, спортплощадка «Стань великим Заикиным», различные фотозоны.

По традиции на празднике прошло награждение победителей и призеров всероссийского творческого конкурса «Гранатовый браслет». Лауреатам вручили денежные премии, ценные призы и 11-томное собрание сочинений литератора.

«Директору музея Наталье Полевой вручен сертификат на 1 миллион рублей. Средства будут направлены на развитие музея», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото narovchat.pnzreg.ru
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Гость||

Дырявого коня не подарили?

Гость||

Теперь символа Пензенской области? Уже вся страна смеется. Скоро лгбт около него хороводы водить будет.Эт надо же такое отчебучить. И голосуют ведь.

Гость||

Варенье классное,сам ел!

Гость||

Гордостью России был Иван-чай,а гордостью Пензы будет дырявый Иван-конь? Гомосеки празднуют победу...

Гость||

Народ уже донельзя нагнули, а они все празднуют. Теперь с меткой дырявого коня жителям Пензенской области какого?

Гость||

Гость|05.09.2020 15:57|

Гордостью России был Иван-чай,а гордостью Пензы будет дырявый Иван-конь? Гомосеки празднуют победу.

Вас,гомосеков, не поймёшь.

Имя: Гость
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