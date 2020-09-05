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Общество

Пензенские росгвардейцы на учениях задержали условных нарушителей

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Три дня, со 2 по 4 сентября, на стрельбище войск Росгвардии, расположенном в Пензенском районе, проходили учения. Силовики отрабатывали профессиональные навыки в сложной оперативной обстановке.

Подготовительный теоретический этап прошел в штабе управления и в местах постоянной дислокации подразделений. Затем началась практика.

В учениях были задействованы около 80 человек и 10 единиц специальной техники. Бойцы ОМОНа на сложно-пересеченной местности нашли группу условных нарушителей и блокировали ее.

«Группа СОБР штурмовала здания. Условные нарушители были задержаны. Поставленные учебные задачи были выполнены в полном объеме», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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