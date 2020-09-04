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Общество

В Пензе открылась трехдневная ярмарка ремесленников

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В пятницу, 4 сентября, в Пензе к празднованию Дня города открылась ярмарка ремесленников.

Ряды, на которых представлены изделия, разместились на улице Московской - от ТЦ «Высшая Лига» до областного драматического театра.

На ярмарке представлен широкий ассортимент: книги в кожаном переплете, изделия из кожи, керамика ручной работы, украшения, авторские куклы, мыло, изделия из металлов и древесины, часы ручной сборки, авторский фарфор, винтаж, картины, шкатулки.

Ценителей одежды из натуральных материалов и модных аксессуаров привлекут головные уборы, вязаные вещи, изделия из льна и меха.

Гурманам будут интересны весовой чай, продукция пчеловодства и авторские печатные пряники.

«В ярмарке участвуют более 100 народных умельцев. Мастера приехали из Волгограда, Сызрани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Саратова, Тольятти, Ижевска, Липецка, Екатеринбурга, Омска, Рязани, Краснодара, Воронежа, Саранска, Феодосии, Суздаля, а также из Свердловской, Самарской, Тверской, Московской и Тамбовской областей», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

Выставка-продажа будет действовать до 6 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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