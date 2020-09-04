Сетевое издание|18+|Пятница|4 сен 2020|19:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе активист усомнился в безопасности тротуара на Окружной

Печать

Автомобилисты на пересечении дублера Окружной и дороги, ведущей к Совхоз-техникуму, грубо нарушают правила: движутся по обочине и заезжают на тротуар. Так думают те, кто не смотрит на новые знаки, которые предписывают потоку разделиться на две полосы. Раньше была одна на все направления.

«У нас здесь тротуар и отбойник безопасности. Дальше мы движемся по пешеходной дорожке, наблюдаем предписывающий знак направлений по полосам. Движение автомобилей сваливается на пешеходную дорожку, которая должна быть за ограждающими конструкциями», - рассказал Александр Чувашов.

Пешеходы в этой части Пензы долго ждали появления тротуара. Его обустроили лишь два года назад, тогда же поставили отбойники, чтобы оградить зону от дороги, и отремонтировали проезжую часть. Почему заранее не предусмотрели изменений и не расширили ее, автомобилисты не понимают.

«Так как здесь нет асфальтового покрытия для автомобильного транспорта, люди дезориентированы: съезжать на обочину или нет, выполнять предписывающий знак или не выполнять. На данном перекрестке складывается аварийная обстановка», - отметил пензенец.

Рискуют не только водители, но и пешеходы. Некоторые, чтобы уйти с тротуара, ставшего проезжей частью, сворачивают за ограду. Но так делают не все.

«Хотелось бы, чтобы нас разделяло, но что делать? Неудобно», - высказалась женщина.

«Я наблюдал картину, как пара школьников двигалась к Олимпийской аллее и их практически прижали к этому забору. Здесь большая проблема с безопасностью», - подчеркнул Александр Чувашов.

Активист настаивает на том, чтобы временно закрыть знаки, уложить асфальт на дороге, оборудовать тротуар за забором, а уж потом разделять поток на два направления.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте