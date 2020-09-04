В Пензе активист усомнился в безопасности тротуара на Окружной

04.09.2020 | 18:54

Автомобилисты на пересечении дублера Окружной и дороги, ведущей к Совхоз-техникуму, грубо нарушают правила: движутся по обочине и заезжают на тротуар. Так думают те, кто не смотрит на новые знаки, которые предписывают потоку разделиться на две полосы. Раньше была одна на все направления.

«У нас здесь тротуар и отбойник безопасности. Дальше мы движемся по пешеходной дорожке, наблюдаем предписывающий знак направлений по полосам. Движение автомобилей сваливается на пешеходную дорожку, которая должна быть за ограждающими конструкциями», - рассказал Александр Чувашов.

Пешеходы в этой части Пензы долго ждали появления тротуара. Его обустроили лишь два года назад, тогда же поставили отбойники, чтобы оградить зону от дороги, и отремонтировали проезжую часть. Почему заранее не предусмотрели изменений и не расширили ее, автомобилисты не понимают.

«Так как здесь нет асфальтового покрытия для автомобильного транспорта, люди дезориентированы: съезжать на обочину или нет, выполнять предписывающий знак или не выполнять. На данном перекрестке складывается аварийная обстановка», - отметил пензенец.

Рискуют не только водители, но и пешеходы. Некоторые, чтобы уйти с тротуара, ставшего проезжей частью, сворачивают за ограду. Но так делают не все.

«Хотелось бы, чтобы нас разделяло, но что делать? Неудобно», - высказалась женщина.

«Я наблюдал картину, как пара школьников двигалась к Олимпийской аллее и их практически прижали к этому забору. Здесь большая проблема с безопасностью», - подчеркнул Александр Чувашов.

Активист настаивает на том, чтобы временно закрыть знаки, уложить асфальт на дороге, оборудовать тротуар за забором, а уж потом разделять поток на два направления.