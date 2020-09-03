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Общество

Во владимирском соцучреждении нашли поддельное масло из Пензы

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Во Владимирской области сотрудники Россельхознадзора нашли фальсифицированное сливочное масло. Производителем его значится индивидуальный предприниматель из Пензы. Обнаружили подделку в социальном учреждении.

Для начала специалисты проанализировали журнал продукции и выяснили, что документы на сливочное масло оформлялись без сведений о происхождении первоначального сырья. После этого они взяли пробы продукта в одном из соцучреждений Владимира.

«В испытательный центр было направлено масло сливочное «Традиционное» м. д. ж. 82,5% торговой марки «Домашнее подворье» (производитель - ИП Бекренев А.Н., Пензенская обл., г. Пенза). В масле установлена фальсификация растительными жирами по составу стеринов (β-ситостерин, кампестерин, стигмастерин). Кроме того, отмечены нарушения по соотношению метиловых эфиров жирных кислот, что свидетельствует о фальсификации жирно-кислотного состава образца путем снижения содержания молочного жира и примеси растительных жиров», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Владимирцы оперативно довели результаты лабораторных исследований до пензенского производителя и коллег из управления по Республике Мордовия и Пензенской области.

Кроме того, информация направлена в социальное учреждение и поставщикам масла для его изъятия из реализации. Эта информация в дальнейшем будет учитываться при заключении контрактов.

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Источник — фото pixabay.com
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