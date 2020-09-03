На Митрофановском кладбище открыли мемориальный комплекс

03.09.2020 | 19:23

В Пензе восстанавливают военно-историческую справедливость. В годы Великой Отечественной на территории города располагалось 20 эвакогоспиталей. Некоторые бойцы, получившие ранения под Ржевом, Москвой, Сталинградом, умирали, хоронили их на Митрофановском кладбище. Как потом выяснилось, на надгробные плиты занесены не все имена. Их выверкой занялись поисковики.

«До 2019 года было известно, что на территории Митрофановского кладбища похоронено 135 солдат, которые проходили лечение в пензенских госпиталях и умерли. Но в ходе исследований поисковиков обнаружилось 66 новых фамилий», - сообщила начальник отдела администрации г. Пензы Светлана Чернецова.

В торжественной обстановке открыли мемориальный комплекс, на гранитных плитах которого выбиты имена забытых в неразберихе войны солдат.

«Этих людей можно по праву считать погибшими на поле брани, защищая нашу Родину. Светлая им память, вечная слава», - произнес глава города Пензы Владимир Мутовкин.

На одной из плит есть пустые места: еще не всех солдат вспомнили. Поиск их имен продолжается.