«Дамате» поздравила студентов ПГАУ с началом учебного года

03.09.2020 | 11:28

Во вторник, 1 сентября, группа компаний «Дамате» по традиции поздравила студентов Пензенского государственного аграрного университета с началом учебного года. На торжественное мероприятие собралось более 400 человек - первокурсников, преподавателей, приглашенных гостей.

Благодарственные письма от «Дамате» за плодотворное сотрудничество были вручены ректору университета Олегу Кухареву, декану технологического факультета и заведующему производственной практикой.

По итогам работы студенческих отрядов награды и памятные подарки также получили шесть лучших студентов.

Во время летних каникул на предприятиях группы компаний «Дамате» трудились в студотрядах более 60 практикантов, из которых больше половины - студенты ПГАУ. Студенческие отряды работали на заводе по убою и переработке индейки, а также на предприятии по производству мороженого. По итогам их работы был проведен опрос, показавший, что 94% респондентов оказались готовы рекомендовать работу в отрядах другим студентам, 76% хотели бы работать на предприятиях группы компаний «Дамате» после завершения университета.

Со студентами, показавшими лучшие результаты в период летней работы, ведутся переговоры о трудоустройстве.

«Ежегодно количество поступающих в ПГАУ увеличивается - по сравнению с 2019 годом рост составил 15%. Это означает, что престижность работы в агропромышленном комплексе растет, а выпускники школ видят для себя перспективы в современном сельском хозяйстве. Особенно выросло количество абитуриентов из районов присутствия «Дамате». Мы связываем это с результатами нашей совместной работы с университетом в области профориентации молодежи. Только за последние два года более 2 000 старшеклассников стали участниками уроков по профориентации», – прокомментировала заместитель генерального директора по управлению персоналом Полина Коннова.

Группа компаний с 2018 года реализует проект «Новое поколение «Дамате», который охватывает весь путь становления молодых специалистов от школьной скамьи до трудоустройства. В образовательном центре, открытом в ПГАУ в 2019 году, тьюторы - эксперты компании регулярно проводят лекции для студентов. Кроме того, в этом году впервые запланированы курсы по подготовке к ЕГЭ для детей сотрудников «Дамате». В дальнейших планах - распространить проект на другие регионы своего присутствия.

«Высокое качество образовательного проекта «Новое поколение «Дамате», возможность трудоустройства и построения карьеры после окончания обучения, а также широкий набор программ лояльности для сотрудников являются залогом того, что молодые специалисты выберут именно эту компанию в качестве своего первого работодателя», - уверена Полина Коннова.