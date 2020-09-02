Еще 79 человек заразились коронавирусом в Пензенской области

02.09.2020 | 10:30

В Пензенской области продолжает расти число ежедневно выявляемых случаев коронавирусной инфекции. Данные на среду, 2 сентября, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 79 новых заражений COVID-19. Их общее количество теперь равняется 8 279.

Подробная информация о том, в каких муниципальных образованиях поставлены диагнозы и есть ли среди заболевших дети, будет обнародована позднее.

1 сентября стало известно о 109-й жертве коронавируса в Пензенской области. Ей оказалась 72-летняя женщина. Выписали в этот день 85 человек. Таким образом, преодолели болезнь 7 698.