Сетевое издание|18+|Среда|2 сен 2020|10:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Еще 79 человек заразились коронавирусом в Пензенской области

Печать

В Пензенской области продолжает расти число ежедневно выявляемых случаев коронавирусной инфекции. Данные на среду, 2 сентября, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 79 новых заражений COVID-19. Их общее количество теперь равняется 8 279.

Подробная информация о том, в каких муниципальных образованиях поставлены диагнозы и есть ли среди заболевших дети, будет обнародована позднее.

1 сентября стало известно о 109-й жертве коронавируса в Пензенской области. Ей оказалась 72-летняя женщина. Выписали в этот день 85 человек. Таким образом, преодолели болезнь 7 698.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Как по заказу прям.Давайте уже по соточке после выборов и закроемся на карантин.

Гость||

Гость писал(a):

Давайте уже по соточке после выборов и закроемся на карантин.
никто никого не закроет. Это все сказки и небылицы. У государства нет ни возможностей, ни средств, чтобы обеспечить введение карантина. Кроеме того, ВОЗ признала карантин неэффективным и путь Швеции по борьбе с ковидом образцом для других стран. Ну а вирус сам по себе не опасен для большинства

Гость||

Осталось выяснить являетесь ли Вы большинством.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте