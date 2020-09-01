Еще 85 человек вылечились от коронавирусной инфекции

01.09.2020 | 20:04

В Пензенской области пополнился список жертв новой коронавирусной инфекции. Во вторник, 1 сентября, появилась информация о смерти 72-летней женщины.

«Сопутствующие: артериальная гипертензия, атеросклероз коронарных артерий, постинфарктный кардиосклероз, ожирение III степени, сахарный диабет II типа. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - написала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

По данным оперштаба, пенсионерка стала 109-й жертвой коронавируса в регионе.

Из больниц Пензенской области в этот день выписали 85 человек. Таким образом, болезнь преодолели 7 698.

Всего в регионе зарегистрировано 8 200 случаев COVID-19. В последние две недели уровень заболеваемости растет.