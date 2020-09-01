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Общество

Еще 85 человек вылечились от коронавирусной инфекции

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В Пензенской области пополнился список жертв новой коронавирусной инфекции. Во вторник, 1 сентября, появилась информация о смерти 72-летней женщины.

«Сопутствующие: артериальная гипертензия, атеросклероз коронарных артерий, постинфарктный кардиосклероз, ожирение III степени, сахарный диабет II типа. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - написала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

По данным оперштаба, пенсионерка стала 109-й жертвой коронавируса в регионе.

Из больниц Пензенской области в этот день выписали 85 человек. Таким образом, болезнь преодолели 7 698.

Всего в регионе зарегистрировано 8 200 случаев COVID-19. В последние две недели уровень заболеваемости растет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Стройте крематорий. Как вечером напишут вылечились,то сразу труп. Хорошо дают дозированно по одному.

Гость||

Печально ! Старикам сидите дома, остальным праздник !

Имя: Гость
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