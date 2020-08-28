Сотрудники ПАО «Т Плюс» отдали свою кровь нуждающимся

28.08.2020 | 18:14

От них зависит не только тепло и уют в домах горожан, но еще и чье-то здоровье - коллектив группы компаний «Т Плюс» поделился своей кровью с теми, кому она действительно нужна. В числе добровольцев - два десятка потенциальных доноров, пензенских сотрудников энергетической компании.

«Акция у нас проходит в 31 городе России. ПАО «Т Плюс» приурочило акцию к 75-летию Победы, и идея состояла в том, что именно кровью расплатились наши отцы и деды за эту Победу и ровно это мы хотим возвратить людям», - сообщила заместитель директора Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Ирина Безрукова.

Банк крови нуждается в постоянном пополнении, поэтому к донорам проявляют особо уважительное отношение. Ведь эти люди спасают, продлевают жизни других.

Инженер Денис Стрельцов сдал кровь в четвертый раз.

«Так просто совпало желание с акцией, поэтому сдаю», - рассказал он.

Доноры-новички перед сдачей советовались с рекордсменом компании. Слесарь тепловых сетей Андрей Зиборев больше 150 раз проходил процедуру.

«В студенческие годы люди помогли к этому прийти, что так хорошо и для организма, и для общества», - пояснил почетный донор.

Сотрудники компании периодически становятся донорами и помимо участия в акциях. Все-таки желание помогать другим у них в крови.