Заражение COVID-19 благополучно перенесли 7 370 человек

25.08.2020 | 20:50

В Пензенской области зарегистрировали очередную смерть, вызванную коронавирусной инфекцией. Скончалась 70-летняя женщина. Об этом стало известно во вторник, 25 августа.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, умершая страдала хронической ишемической болезнью сердца, диффузной атрофией кардиомиоцитов, постинфарктным кардиосклерозом, атеросклерозом, атеросклеротическим нефросклерозом, артериальной гипертензией и ожирением II степени.

Женщина стала 104-й жертвой коронавируса в Пензенской области.

Выздоровели после заражения опасным вирусом 7 370 человек. 53 из них были выписаны за последние сутки.

По данным оперативного штаба на 25 августа, в регионе подтверждено 7 742 случая COVID-19. 54 пациента услышали соответствующий анализ за минувшие сутки.