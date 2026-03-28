29 марта в Пензенской области температура поднимется до +13

В воскресенье, 29 марта, жители Пензенской области смогут почувствовать влияние атмосферного циклона: в регионе ожидаются осадки, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 29-е число термометр покажет -2…+3 градуса. В области будет преимущественно без осадков.

Утром прогнозируется пасмурная погода, около +1 градуса.

Днем синоптики обещают переменную облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер задует с севера со скоростью 7-12 м/с. Воздух прогреется до +8…+13 градусов.

По прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе температурный режим в Пензенской области продолжит повышаться. Днем термометр может показать +16.