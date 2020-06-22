Сетевое издание|18+|Понедельник|22 июн 2020|16:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Директор Горводоканала Юрий Ильин ответит на вопросы пензенцев

Печать

Главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин ответит на вопросы пензенцев, касающиеся работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

С 23 по 26 июня горожане могут задавать вопросы, направляя их на электронную почту brifing_gvk@mail.ru.

На следующей неделе в новостной ленте портала PenzaInform.ru, в разделе «Брифинги», появятся комментарии Юрия Ильина по наиболее актуальным и часто встречающимся обращениям. При этом спикер оставляет за собой право не отвечать на риторические и некорректные вопросы.

Для получения наиболее развернутых ответов необходимо указывать полный адрес и номер лицевого счета, который можно посмотреть в квитанции.

Поддержание эффективного взаимодействия и обратной связи с потребителями услуг - одно из приоритетных направлений деятельности компании. Для этого Юрий Ильин еженедельно проводит личный прием граждан, оказывая содействие в решении проблемных вопросов.

Общение с абонентами и консультации жителей осуществляются также с помощью кол-центра компании (по телефону 8 (8412) 20-00-19), в центре обслуживания клиентов (со вторника по пятницу - с 8:00 до 18:00 без перерыва, в субботу - с 9:00 до 14:00 по адресу: ул. Кривозерье, 24) и в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram: vk.com/club175538004, www.instagram.com/gorvodokanal_penza.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте