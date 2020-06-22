Директор Горводоканала Юрий Ильин ответит на вопросы пензенцев

22.06.2020 | 15:09

Главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин ответит на вопросы пензенцев, касающиеся работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

С 23 по 26 июня горожане могут задавать вопросы, направляя их на электронную почту brifing_gvk@mail.ru.

На следующей неделе в новостной ленте портала PenzaInform.ru, в разделе «Брифинги», появятся комментарии Юрия Ильина по наиболее актуальным и часто встречающимся обращениям. При этом спикер оставляет за собой право не отвечать на риторические и некорректные вопросы.

Для получения наиболее развернутых ответов необходимо указывать полный адрес и номер лицевого счета, который можно посмотреть в квитанции.

Поддержание эффективного взаимодействия и обратной связи с потребителями услуг - одно из приоритетных направлений деятельности компании. Для этого Юрий Ильин еженедельно проводит личный прием граждан, оказывая содействие в решении проблемных вопросов.

Общение с абонентами и консультации жителей осуществляются также с помощью кол-центра компании (по телефону 8 (8412) 20-00-19), в центре обслуживания клиентов (со вторника по пятницу - с 8:00 до 18:00 без перерыва, в субботу - с 9:00 до 14:00 по адресу: ул. Кривозерье, 24) и в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram: vk.com/club175538004, www.instagram.com/gorvodokanal_penza.