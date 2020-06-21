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Общество

Владимир Мутовкин поздравил медработников с праздником

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В воскресенье, 21 июня, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил сотрудников системы здравоохранения с профессиональным праздником - Днем медицинского работника.

«Избрав для себя нелегкий, но благородный путь, вы ежедневно помогаете своим пациентам, за что заслуживаете самых искренних слов благодарности.

За последние месяцы в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции вы не раз демонстрировали высокий уровень профессионализма, стойкость, выносливость, ответственный подход к делу. Порой ценой невероятных усилий вы как настоящие герои круглосуточно находились на трудовом посту, чтобы поставить на ноги нуждающихся в вашей помощи.

Спасибо вам за самоотверженную работу, душевную теплоту и верность выбранному делу!

От всей души желаю каждому из вас счастья, добра, благополучия, конечно же крепкого здоровья, спокойных будней, неотягощенных болью потерь, и только позитивных эмоций! Пусть на лицах ваших пациентов светятся улыбки и в ваш адрес звучат только добрые слова признательности за нелегкий, но такой нужный каждому из нас труд! Отличного вам праздничного настроения!» - говорится в поздравлении.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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