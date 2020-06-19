В железнодорожной больнице назвали лучших медработников

19.06.2020 | 19:00

Поздравить сотрудников железнодорожной больницы с их приближающимся профессиональным праздником решили в аллее, где год назад провели акцию по высадке деревьев с символичным названием «Дыши».

Чтобы не дышать друг на друга даже на свежем воздухе, каждый встал на небольшое расстояние от коллег. Но главное, что при этом все смотрят в одну сторону и делают одно дело, за что им говорят искреннее и горячее спасибо.

«Невозможно переоценить профессию медицинского работника. Вы дарите людям надежду, возвращаете здоровье, а иногда и спасаете жизни. И сегодня, в тяжелейшей ситуации, в мировой угрозе, вы находитесь на краю, рискуя здоровьем, невзирая на загруженность и усталость», - отметил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по Пензенскому региону Максим Киселев.

Как и положено, в честь праздника отмечали лучших. Впервые в истории торжества никто не выходил за грамотами и подарками. Эпидобстановка не позволяет жать руки. Только главному врачу вручили букет для всего коллектива.

«Хочу вас поблагодарить за ваш самоотверженный, благородный труд, за ваш профессионализм. От вас зависит самое главное, что есть у человека, - здоровье, без которого невозможна счастливая, полноценная жизнь», - подчеркнула главный врач клинической больницы «РЖД-Медицина» Наталья Герцог.