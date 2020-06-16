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Общество

В Пензе устранением последствий разгула стихии занимаются 5 бригад

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Депутатов Пензенской городской думы взволновали события минувших выходных, когда сильный ветер повалил в областном центре десятки деревьев, в основном старых и больных. Многие гиганты росли около линий электропередач. Не исключено, что в результате очередного каприза природы произойдет ЧП.

Об этом народные избранники сообщили начальнику управления ЖКХ во время заседания постоянной комиссии.

«Скажите, вы сами ездите и смотрите? Или эти заявки надо делать? Как мы уже в предыдущий раз говорили, в ноябре делаем, июнь заканчивается, а опиловки не происходит. За это время, я думаю, все линии будут порваны», - отметил депутат Пензенской городской думы Сергей Лукичев.

«Есть такая проблема, все мы не успеваем. Если брать за период последних трех дней, мы ликвидируем те последствия, которые были в ливневый дождь в субботу на территории города, - около 30 адресов», - пояснил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Александр Юлин.

Аварийные деревья растут еще по семи адресам, известным руководству управления ЖКХ. Устранением последствий разгула стихии занимаются пять бригад.

Что касается ликвидации опасных деревьев, заявки на утилизацию которых коммунальщики получали до урагана, то Александр Юлин пообещал, что о них не забудут.

«Плановые работы будут выполняться в срок, определенный муниципальным контрактом», - заверил он.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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