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Общество

«ТНС энерго Пенза» предлагает бизнесу электронный документооборот

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает своим клиентам - юридическим лицам о возможности подключить современный и удобный сервис «Электронный документооборот».

Более 4 000 организаций региона уже оценили преимущества дистанционного взаимодействия и активно пользуются сервисом. Электронный документооборот с бизнес-клиентами позволяет снизить затраты юридических лиц на отправку, обработку и хранение первичных документов, а также упростить взаимодействие с энергосбытовой компанией.

Технология имеет ряд важных преимуществ для организаций и индивидуальных предпринимателей:

- документы доставляются мгновенно сразу после их отправки;

- получение документов бесплатно, а подписанный клиентом экземпляр приходит в энергосбытовую компанию автоматически;

- электронные документы не теряются и не требуют места для хранения;

- согласно законодательству, электронные документы полностью заменяют бумажные, их принимают в налоговой и судах, их можно передать на проверку через интернет;

- работать с электронными документами можно прямо в 1С.

В электронном виде можно получать счета, счета­-фактуры, акты приемки-передачи электроэнергии и иные документы. Они заверяются электронной подписью и имеют полную юридическую силу, как и бумажные.

С более подробной информацией о процедуре подключения «Электронного документооборота» можно ознакомиться на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» в разделе «Бизнес-клиентам / Услуги» по ссылке.

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