Пензенским колониям подарили более 2 тысяч книг

15.06.2020 | 10:20

Исправительным учреждениям, располагающимся на территории Пензенской области, переданы более 2 000 книг. Подарок сделало одно из крупных промышленных предприятий Пензы.

«Библиотечные фонды значительно пополнились классическими и современными произведениями, исторической литературой», - подчеркнули в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Библиотеки есть во всех исправительных учреждениях Пензенской области. Там созданы кружки, проводятся литературные конкурсы и заседания круглых столов.

«Данная работа, направленная на исправление осужденных, дает свои результаты, особенно в создании психолого-педагогической обстановки, организации досуговой деятельности», - отметил заместитель начальника УФСИН Максим Михайлюк.