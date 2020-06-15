Пензенским колониям подарили более 2 тысяч книг

Исправительным учреждениям, располагающимся на территории Пензенской области, переданы более 2 000 книг. Подарок сделало одно из крупных промышленных предприятий Пензы.
«Библиотечные фонды значительно пополнились классическими и современными произведениями, исторической литературой», - подчеркнули в пресс-службе регионального управления ФСИН.
Библиотеки есть во всех исправительных учреждениях Пензенской области. Там созданы кружки, проводятся литературные конкурсы и заседания круглых столов.
«Данная работа, направленная на исправление осужденных, дает свои результаты, особенно в создании психолого-педагогической обстановки, организации досуговой деятельности», - отметил заместитель начальника УФСИН Максим Михайлюк.
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