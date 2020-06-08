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Общество

В Пензенской области число новых случаев коронавируса выросло до 110

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Обстановка по новой коронавирусной инфекции в Пензенской области остается неблагополучной. Об этом сообщил утром в понедельник, 8 июня, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Александр Крымов.

«С утра у нас сегодня зарегистрировано 3 053 человека, то есть за 8-е число прибавка составила 110 человек», - уточнил Крымов.

По количеству выявленных случаев лидирует Пенза. Кроме того, инфекция распространяется по Шемышейскому, Земетчинскому, Спасскому, Башмаковскому, Белинскому и другим районам.

«В основном прирост заболеваемости - это вторичные случаи заражения в семейных очагах», - констатировал Крымов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Это только начало?

Гость||

Пензенское быдло не понимает всей серьёзности ситуации.

Гость||

Губернатор примет волевое решение.

Гость||

Пора переходить ко второму этапу и параду победы.

Гость||

Белозерцев на 2 этап послаблений пусть выходит, ему пофигу. Путин сказал ускоряться нужно.

Гость||

Эти люди уже выздоровили. Очень долго делают анализы, поздно начинают лечить.

Гость||

Какое голосование 1 июля, Ваня?

Ты осознаешь свою долю ответственности?

Гость||

Стройте крематорий. Негоже засыпать умерших хлоркой. От ковида или с ковидом,какая разница? Постройте колумбарии на Н-Запдном кладбище и в Чемодановке,пусть будет разница в цене. Можно сделать "семейную" ячейку. В Самаре и Н-Новгороде всё есть,почему Пензенцы хуже?

Гость||

Как ЕГЭ проводить в такой ситуации? Возьмите результаты пробных ЕГЭ, которые сдавали в течении года, и отстаньте от детей!

Гость||

Гость писал(a):

Это только начало?
Это результаты отмены автобусов большой вместимости и проведение Ярмарки в период пандемии.

Гость||

Ну наконец-то преодолели психологический барьер в 100 чел. Сразу прыжком. Дальше правда легче пойдет.

А вообще все ужасно.

Глубокий непрофессионализм буквально во всем.

Гость||

"По сведениям, вечерним рейсом авиалиний S7 Airlines губернатор Белозерцев вернулся в Пензу, вместе со всеми пассажирами заполнил уведомление (рекомендованное Роспотребнадзором) о том, что в течение двух недель будет соблюдать самоизоляцию по своему домашнему адресу."

Гость||

Вышли на плато.

Гость||

Гость писал(a):

"По сведениям, вечерним рейсом авиалиний S7 Airlines губернатор Белозерцев вернулся в Пензу, вместе со всеми пассажирами заполнил уведомление (рекомендованное Роспотребнадзором) о том, что в течение двух недель будет соблюдать самоизоляцию по своему домашнему адресу."
А что, зараза только самолетами развозится? Каждое утро в Пензу прибывают автобусы из Москвы,пассажиры расползаются по городу, начиная уже от "Салюта" в Арбеково, никто их не ловит, никто никакие бумажки не подписывает.

Гость||

Они никому не нужны. Вот Белозерцев-это другое дело. Пусть отдохнёт.

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Имя: Гость
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