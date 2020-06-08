В Пензенской области число новых случаев коронавируса выросло до 110

08.06.2020 | 09:10

Обстановка по новой коронавирусной инфекции в Пензенской области остается неблагополучной. Об этом сообщил утром в понедельник, 8 июня, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Александр Крымов.

«С утра у нас сегодня зарегистрировано 3 053 человека, то есть за 8-е число прибавка составила 110 человек», - уточнил Крымов.

По количеству выявленных случаев лидирует Пенза. Кроме того, инфекция распространяется по Шемышейскому, Земетчинскому, Спасскому, Башмаковскому, Белинскому и другим районам.

«В основном прирост заболеваемости - это вторичные случаи заражения в семейных очагах», - констатировал Крымов.