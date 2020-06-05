Пензенцы стали реже покупать грибы у уличных продавцов

05.06.2020 | 20:00

Елена Прокофьевна - последнее звено в цепочке семейного бизнеса: сын собирает грибы, женщина реализует дары природы рядом с остановкой общественного транспорта в районе Гидростроя. Первый урожай маслят уже законсервирован и выставлен на продажу. Рядом, в ведерках, свежая продукция - «коровья губа», буквально только что из леса.

«Самые вкусные - что маринованные, что жаренные. Они не увариваются, очень вкусные. Их нужно варить 30 минут, слить воду, промыть - и на сковородку. А если мариновать - в кастрюльку, делать рассол, который вам нужен, специи разные», - рассказала продавец.

В плане заготовки грибов пенсионерка специалист, а вот тихой охотой уже давно не занимается. Нелегко в ее возрасте наматывать круги по лесной чаще. Тяжело в этом году идет и бизнес.

«Плохо берут, мало. То ли денег нет у народа? Я не пойму. Да еще сейчас в основном карточками пользуются, а мы, бабки, не можем ими пользоваться», - пояснила женщина.

Елена Прокофьевна надеется, что деньги потекут рекой, как только на прилавке появятся подосиновики и подберезовики. Их сезон скоро наступит. Тем временем «коровья губа» тоже приносит прибыль - 150 рублей за ведро. В день женщине удается продать 10-12 пластиковых емкостей.