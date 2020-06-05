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Общество

«Новелла» через две недели после старта продаж: спрос высокий

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Всего две недели прошло с момента, как строительный холдинг «Термодом» объявил о старте продаж квартир в новом жилом комплексе «Новелла» в Пензе. Даже такой короткий срок показал: спрос высокий - продано уже 17% квартир.

Если ознакомиться с проектом застройки, можно понять, почему именно «Новелла» сейчас так популярна у желающих купить квартиру в Пензе.

Первый этап «Новеллы» - два 16-этажных дома на улице 9 Января. Заводской район Пензы многие давно приглядывают для постоянного местожительства, потому что здесь развита инфраструктура, поблизости расположены магазины, парки и скверы.

У этого уголка Пензы богатая история, а ЖК «Новелла» откроет в ней новую страницу. Проект не только удачно впишется в микрорайон, но и существенно преобразит его вид.

Кроме того, потенциальным собственникам понравится безопасный двор жилого комплекса и большой выбор планировочных решений для квартир.

Застройщик работает со всеми видами жилищных сертификатов, сотрудничает с ведущими банками, предлагая максимально выгодные условия ипотечной ставки, и готов предоставить скидку при единовременной оплате 100% стоимости квартиры.

Узнать больше и выбрать квартиру в ЖК «Новелла» можно по телефону отдела продаж строительного холдинга «Термодом» 28-28-20.

Застройщик - ООО СЗ «Термодом-новин». Проектные декларации представлены на сайте termodom-novin.ru.

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