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Общество

Пензенцам дали советы в День здорового питания

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Хотя бы 2 июня на столе у любого пензенца должны быть овощи, фрукты, легкие салаты, отварное или тушеное горячее. А главное - никакого фастфуда и газировки. В России отмечается день здорового питания и отказа от излишеств в еде.

Праздник «молодой» - появился только в 2011 году как ответ американскому Дню обжорства.

Врачи такому торжеству только рады: это повод напомнить людям, что здоровье на 50% зависит от образа жизни и в значительной степени именно от рациона.

«Правильное питание способствует сохранению и укреплению здоровья, повышает иммунитет, улучшает работоспособность (как физическую, так и умственную), способствует профилактике старения», - рассказала диетолог Дина Туишева.

Диетологи советуют соблюдать ряд принципов: умеренность в еде, разнообразие продуктов, разумное соотношение белков, жиров и углеводов. Нужно обращать внимание на способ приготовления пищи - лучше не жарить, а тушить и отваривать.

Мамы и папы должны с детства показывать малышам, что принесет пользу, а что только навредит организму.

17-летний Кирилл Садовников - спортсмен. Родители его рацион строго не контролируют, но от так называемой вредной еды он давно уже отказался сам.

«Раньше я любил подобную пищу, но потом понял, что это пустая трата здоровья, денежных средств. Со временем можно понять, что это сомнительное удовольствие», - отметил спортсмен.

Анна Малкова - журналист, ведущая информационной программы на 11 канале, а также мама в декретном отпуске. Она тоже к системе правильного питания пришла в сознательном возрасте и в результате похудела на 15 килограммов. На собственном примере Анна готова развенчать один из главных мифов современной диетологии.

«Не есть после шести - я считаю, это не совсем рабочий принцип. Я стараюсь есть за три часа до сна, потому что на голодный желудок просто не могу уснуть», - пояснила она.

Диетологи намекают: именно в 2020-м пензенцам нельзя ограничиваться соблюдением норм правильного питания только 2 июня. Уже доказано, что ожирение является фактором, при котором коронавирус протекает тяжелее. С другой стороны, строгие диеты во время пандемии тоже противопоказаны.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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