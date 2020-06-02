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Общество

Куклу Дяди Степы выставят в музее пензенской полиции

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В понедельник, 1 июня, в Международный день защиты детей в Пензе состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».

В региональном этапе приняли участие 115 человек в возрасте от 6 до 14 лет. Они изготовили поделки и игрушки, выполненные в различных техниках.

Жюри, в состав которого вошли представители регионального управления МВД и общественного совета, выбрало три лучшие работы. Первое место занял 12-летний Даниил Китаев из села Наровчат, второе - 14-летний Илья Тимофеев из Пензы, третье - 6-летний зареченец Максим Прошкин.

На торжественной церемонии детей поздравили заместитель начальника УМВД России по Пензенской области полковник внутренней службы Сергей Голунков и член общественного совета при региональном управлении подполковник милиции в отставке Михаил Зейкан. Они вручили призерам дипломы и подарки.

Работа победителя регионального этапа конкурса - кукла полицейского Дяди Степы - ветерана МВД - будет выставлена в музее пензенской полиции.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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Гость||

Чем то он на Ельцина похож. Не находите?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Полицейский Дядя Степа».
Дядя Стёпа ни когда бы не пошёл в полицаи !!!Это персонаж появился в 1935 году ,следовательно он мог родиться как человек при Российской Империи ,а тогда полиция была врагами трудового народа и крестьян ,а после во время войны полицаи служили оккупантам. Вот так переписывают историю ,коверкают и уничтожают историческую память,кроме того МВД этим нарушило авторское право ,так как "Дядя Стёпа -МИЛИЦИОНЕР" ,а не полицейский!

Имя: Гость
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