Куклу Дяди Степы выставят в музее пензенской полиции

02.06.2020 | 09:22

В понедельник, 1 июня, в Международный день защиты детей в Пензе состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».

В региональном этапе приняли участие 115 человек в возрасте от 6 до 14 лет. Они изготовили поделки и игрушки, выполненные в различных техниках.

Жюри, в состав которого вошли представители регионального управления МВД и общественного совета, выбрало три лучшие работы. Первое место занял 12-летний Даниил Китаев из села Наровчат, второе - 14-летний Илья Тимофеев из Пензы, третье - 6-летний зареченец Максим Прошкин.

На торжественной церемонии детей поздравили заместитель начальника УМВД России по Пензенской области полковник внутренней службы Сергей Голунков и член общественного совета при региональном управлении подполковник милиции в отставке Михаил Зейкан. Они вручили призерам дипломы и подарки.

Работа победителя регионального этапа конкурса - кукла полицейского Дяди Степы - ветерана МВД - будет выставлена в музее пензенской полиции.