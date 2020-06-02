Горводоканал переводит на отдельную квитанцию абонентов 398 домов

02.06.2020 | 12:03

В июне Горводоканал переводит на свою отдельную квитанцию абонентов 398 многоквартирных домов, находящихся в управлении четырех управляющих компаний: ООО «УК «Сурская Ривьера», ООО «Центр Плюс по ОЖФ», АО «Арбековское», АО «Жилфонд Железнодорожного района» (адресный перечень домов можно посмотреть на сайте Горводоканала - www.penzavodokanal.ru).

В августе 2018 года Горводоканал уже перешел на прямые договоры с собственниками жилых помещений данных МКД. Но до мая 2020-го начисление за воду и канализацию этим 43 570 абонентам производилось сторонней организацией и включалось в единый платежный документ.

Теперь абонентам будет приходить отдельная квитанция за услуги водоснабжения и водоотведения от ООО «Горводоканал», при этом изменится номер лицевого счета и реквизиты для оплаты услуг. Поэтому абонентам важно перенастроить автоплатеж за воду (при наличии подключения к этой услуге в ПАО «Сбербанк» или другом банке).

Для осуществления нововведения жителям не нужно обращаться в Горводоканал, для них переход на отдельную квитанцию и смена лицевого счета пройдет автоматически. Важно лишь обратить внимание на новые реквизиты для оплаты квитанций.

Теперь решать возникающие вопросы, связанные с начислениями, передачей показаний и т. д., пензенцы могут напрямую с ресурсоснабжающим предприятием. Это можно сделать, позвонив в единый кол-центр по телефону 8 (8412) 20-00-19.

После получения первой квитанции (за май) абонентам рекомендуется зарегистрироваться в «Личном кабинете» на сайте penzavodokanal.ru, для того чтобы быстро и просто оплачивать услуги без комиссии, передавать показания ИПУ и решать любые вопросы не выходя из дома.

Показания индивидуальных приборов учета ХВС и ГВС теперь нужно передавать не в УК, а в Горводоканал любым удобным способом:

• в «Личном кабинете» на сайте penzavodokanal.ru;

• с помощью робота по приему показаний (т. 20-00-19 (доб. 3) - работает круглосуточно);

• при онлайн-оплате (через «Сбербанк-Онлайн», интернет-банк «kuzbank-онлайн» или иного платежного агента (при наличии номера лицевого счета, либо по QR-коду, указанному в квитанции);

• по электронной почте: vodokanal@gvkpenza.ru (нужно обязательно указать номер лицевого счета, ФИО и номер прибора учета);

Заявления и документы для внесения изменений в лицевой счет (смена собственника, количества проживающих, установка, поверка или замена счетчиков) теперь необходимо направлять на электронный адрес vodokanal@gvkpenza.ru или в центр обслуживания клиентов по адресу: ул. Кривозерье, д. 24 (все бланки заявлений можно скачать на сайте www.penzavodokanal.ru в разделе «Физическим лицам - Бланки заявлений»).