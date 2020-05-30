Степень распространения COVID-19 в области еще слишком высока

30.05.2020 | 18:00

Треть россиян не верит в эпидемию коронавируса - таковы данные социологического опроса. На улицах Пензы отважных людей с каждым днем становится все больше, что подтверждает индекс самоизоляции.

Например, в минувшую пятницу, 29 мая, горожане установили антирекорд: сервис выдал показатель меньше единицы. Таких низких значений не было со дня начала пандемии.

Хорошая погода способствует прогулкам на свежем воздухе и, как следствие, распространению заразы, которая продолжает уносить человеческие жизни.

181 пациент - это очередной максимум скончавшихся за сутки от коронавируса в целом по стране. В их числе - двое пензенцев, мужчины 1959 и 1960 годов рождения. Оба страдали ожирением.

Именно людям с излишним весом врачи рекомендуют быть максимально осторожными в сложившейся эпидемиологической обстановке и внимательно относиться к своему здоровью. Выкарабкаться получается, к сожалению, не у всех.

По данным оперативного штаба, за последние 24 часа еще у 90 жителей региона тест на COVID-19 дал положительный результат. Таким образом, общее число инфицированных составило 2 245 человек. 19 из них спасти не удалось.

Медики в очередной раз напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, соблюдения социальной дистанции, отказа от самолечения и просят по возможности оставаться дома. Степень распространения коронавируса в Пензенской области еще слишком высока.