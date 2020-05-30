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Общество

Степень распространения COVID-19 в области еще слишком высока

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Треть россиян не верит в эпидемию коронавируса - таковы данные социологического опроса. На улицах Пензы отважных людей с каждым днем становится все больше, что подтверждает индекс самоизоляции.

Например, в минувшую пятницу, 29 мая, горожане установили антирекорд: сервис выдал показатель меньше единицы. Таких низких значений не было со дня начала пандемии.

Хорошая погода способствует прогулкам на свежем воздухе и, как следствие, распространению заразы, которая продолжает уносить человеческие жизни.

181 пациент - это очередной максимум скончавшихся за сутки от коронавируса в целом по стране. В их числе - двое пензенцев, мужчины 1959 и 1960 годов рождения. Оба страдали ожирением.

Именно людям с излишним весом врачи рекомендуют быть максимально осторожными в сложившейся эпидемиологической обстановке и внимательно относиться к своему здоровью. Выкарабкаться получается, к сожалению, не у всех.

По данным оперативного штаба, за последние 24 часа еще у 90 жителей региона тест на COVID-19 дал положительный результат. Таким образом, общее число инфицированных составило 2 245 человек. 19 из них спасти не удалось.

Медики в очередной раз напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, соблюдения социальной дистанции, отказа от самолечения и просят по возможности оставаться дома. Степень распространения коронавируса в Пензенской области еще слишком высока.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Степень распространения COVID-19 в области еще слишком высока
Капец, все-таки до 14! Душите бизнес, как восстанавливать будете. Не хватит денег никаких.

Гость||

Да, конечно

Продолжайте пугать и подготавливать к тупому продлению самоизоляции

Всем уже давно по и до

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На улицах Пензы отважных людей с каждым днем становится все больше, что подтверждает индекс самоизоляции.
Это показывает, что адекватных людей становится все больше и больше, это не может не радовать

Гость||

Да не будут они ничего восстанавливать. Отношение как к стаду. Сидеть-бояться

Гость||

Гость писал(a):

Да не будут они ничего восстанавливать. Отношение как к стаду. Сидеть-бояться
Вот именно, зачем им что-то восстанавливать то

У них бизнес и не закрывался, у них все норм

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Треть россиян не верит в эпидемию коронавируса
Правильно, зачем верить в то чего не было и нет?!

Гость||

Гость писал(a):

У них бизнес и не закрывался, у них все норм
Жаль никто не вспомнит это на выборах губернатора.

Гость||

Это мы - слуги. Вернее, сырьё

Гость||

А кто ваш задушенный бизнес вообще собирается восстанавливать!? Без кафе и рестаранов все прекрасно живут и дальше проживу! Бабы хоть готовить научились теперь

Гость||

Гость писал(a):

А кто ваш задушенный бизнес вообще собирается восстанавливать!? Без кафе и рестаранов все прекрасно живут и дальше проживу! Бабы хоть готовить научились теперь

Бабы может и научились.А женщины не научились. У них мужья прекрасно готовят.

Гость||

Жаль тех женщин которым даже карантин не помог научиться готовить((((

Гость||

Гость писал(a):

Бабы может и научились.А женщины не научились. У них мужья прекрасно готовят.
Всё остальное за женщин тоже прекрасно-толерантно делают?

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
На улицах Пензы отважных людей с каждым днем становится все больше, что подтверждает индекс самоизоляции.
Это показывает, что адекватных людей становится все больше и больше, это не может не радовать
!!!!!!!!!!

Гость||

Хорошая погода, прогулки на свежем воздухе укрепляют здоровье, иммунитет и не способствуют распространению заразы!

Гость||

Гость писал(a):

Бабы может и научились.А женщины не научились. У них мужья прекрасно готовят.
кому такие в настоящее времЯ нужны ? лодыри и бездельницы думаете если "тиьки по пуду работать не буду" сейчас будут востребованы ? мир и уклад жизни меняется и дармоедство бездарности ныне не в чести

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Имя: Гость
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