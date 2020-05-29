В больнице имени Н. Н. Бурденко появился дезинфицирующий тоннель

29.05.2020 | 10:30

В областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко установили дезинфицирующий тоннель. Сообщение об этом появилось в четверг, 28 мая, на официальной странице учреждения в соцсети Instagram.

Ранее сообщалось, что в областном центре наладят производство конструкций, предназначенных для массовой обработки людей специальным средством. Оно распыляется на одежду и открытые участки кожи.

Конструкция появилась в шлюзе при выходе из «красной зоны» медучреждения, куда в настоящее время привозят тяжелых пациентов с пневмониями со всех районов региона.

«Запуск автоматический и происходит за счет датчиков движения. Таким образом, спецодежда и открытые участки тела окажутся обработанными. При этом устройство еще измерит температуру. Но и это не все. Умная «начинка» туннеля - программное обеспечение - передаст информацию о состоянии медработника в службу контроля.

Аналитические отчеты об использовании устройств формируются в автоматическом режиме, вручную ничего считать не надо», - рассказали в областной больнице.

Такие тоннели планировали установить не только в областной больнице, но и в центре спецвидов медицинской помощи, а также в доме ветеранов.