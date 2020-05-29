Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|11:21
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Общество

В больнице имени Н. Н. Бурденко появился дезинфицирующий тоннель

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В областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко установили дезинфицирующий тоннель. Сообщение об этом появилось в четверг, 28 мая, на официальной странице учреждения в соцсети Instagram.

Ранее сообщалось, что в областном центре наладят производство конструкций, предназначенных для массовой обработки людей специальным средством. Оно распыляется на одежду и открытые участки кожи.

Конструкция появилась в шлюзе при выходе из «красной зоны» медучреждения, куда в настоящее время привозят тяжелых пациентов с пневмониями со всех районов региона.

«Запуск автоматический и происходит за счет датчиков движения. Таким образом, спецодежда и открытые участки тела окажутся обработанными. При этом устройство еще измерит температуру. Но и это не все. Умная «начинка» туннеля - программное обеспечение - передаст информацию о состоянии медработника в службу контроля.

Аналитические отчеты об использовании устройств формируются в автоматическом режиме, вручную ничего считать не надо», - рассказали в областной больнице.

Такие тоннели планировали установить не только в областной больнице, но и в центре спецвидов медицинской помощи, а также в доме ветеранов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Хорошо, молодцы инженеры, помогают медицине!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

для массовой обработки людей специальным средством.
типа общественных бань

Гость||

и дихлофосом и спиртом сферку

Гость||

Интересно, сколько эта техника прослужит?

И во сколько обошлась пензякам?

Гость||

Уж лучше тунели, чем бордюры!

Имя: Гость
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