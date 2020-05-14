Общество

В Пензе наладят производство дезинфицирующих тоннелей

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Пензенское предприятие начнет выпуск дезинфицирующих тоннелей. Новинка обеспечит массовую поточную обработку людей: персонала организации, посетителей, клиентов.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства промышленности и инновационной политики, дезинфекция будет проводиться при помощи антисептика, распыленного до мелкодисперсного состояния на тело человека, зашедшего в тоннель. Систему будут активировать датчики движения.

Процесс такой дезинфекции не отнимает много времени и достаточно эффективен в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что некоторые пензенские предприятия меняют производство из-за пандемии.

Так, предприятие, производящее моечное оборудование для промышленной очистки деталей, запустило в производство нескольких модификаций бесконтактных механических диспенсеров для антисептиков. А завод, специализирующийся на компрессорах, разработал модульную кислородную станцию для обеспечения больниц кислородом.

Кроме того, ряд предприятий легкой промышленности перепрофилировались на выпуск средств индивидуальной защиты - масок, комбинезонов, халатов, нарукавников и т. п. для обеспечения инфекционной безопасности.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото 2 prom.pnzreg.ru
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Гость||

Получается это "вирус" кому то выгодным оказался

Гость||

Барин добрый. В рожи плюёт...

Гость||

Уже заменил отличные остановки на убожество

Гость||

А бордюры в тоннелях будут?

Гость||

Чтобы деньги от народа забирать на это говнень.Хорошо.

Все антисептики и маски-всё бесплатно,хорошо?

Сбыть надо маски-масочный режим и ввели.

Уродцы.

Гость||

Да.

Этот вирус выгоден.Да.Очень многим.

Но не народу.

Гость||

В том числе и врачам всем выгоден-на лапу побольше себе притянуть.Чем дельше вирус будет ,тем выгоднее жить врачам и политикам.

Гость||

несмотря на вирус дороги ремонтировать надо. И бордюры обновлять тоже.это, кстати, работа и зарплата.хоть кто то при деле. да и дороги в Пензе привести в порядок не мешает. Жизнь то продолжается.

А те кто пишут, что врачам вирус выгоден из-за денег, просто сами в эти палаты еще не попали. Но не факт, что не попадут. Тогда и оценят, каково врачам, выгодно ли им не видеть родных, рисковать заразиться.И видеть при этом, что несмотря на все старания, люди все равно умирают у тебя на глазах. те кто упрекают в чем то врачей, просто очень недалекие люди, мягко говоря.

Гость||

Неужто "Красные холмы" ликвидируют и обратно возвратят "Медтехнику"?

Гость||

Гость писал(a):

несмотря на вирус дороги ремонтировать надо. И бордюры обновлять тоже.это, кстати, работа и зарплата.хоть кто то при деле. да и дороги в Пензе привести в порядок не мешает. Жизнь то продолжается.
На ул. Суворова меняют хорошие бордюры (два года назад ставили) на новые.

А насчёт палат ждём заявлений минздрава о фейке про больницу в белинском районе:

https://www.penzainform.ru/news/public/2020/05/13/patcientka_s_pnevmoniej_pokazala_palatu_v_belinskoj_bolnitce.html

Гость||

Гость писал(a):

А бордюры в тоннелях будут?
Будут тоннели из бордюров!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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