В Пензе наладят производство дезинфицирующих тоннелей

14.05.2020 | 10:29

Пензенское предприятие начнет выпуск дезинфицирующих тоннелей. Новинка обеспечит массовую поточную обработку людей: персонала организации, посетителей, клиентов.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства промышленности и инновационной политики, дезинфекция будет проводиться при помощи антисептика, распыленного до мелкодисперсного состояния на тело человека, зашедшего в тоннель. Систему будут активировать датчики движения.

Процесс такой дезинфекции не отнимает много времени и достаточно эффективен в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что некоторые пензенские предприятия меняют производство из-за пандемии.

Так, предприятие, производящее моечное оборудование для промышленной очистки деталей, запустило в производство нескольких модификаций бесконтактных механических диспенсеров для антисептиков. А завод, специализирующийся на компрессорах, разработал модульную кислородную станцию для обеспечения больниц кислородом.

Кроме того, ряд предприятий легкой промышленности перепрофилировались на выпуск средств индивидуальной защиты - масок, комбинезонов, халатов, нарукавников и т. п. для обеспечения инфекционной безопасности.