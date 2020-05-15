Сетевое издание|18+|Пятница|15 мая 2020|16:43
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Общество

Стало известно, где в Пензе установят дезинфицирующие тоннели

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В пятницу, 15 мая, в пресс-службе регионального правительства рассказали, где планируют установить дезинфицирующие тоннели.

Ранее сообщалось, что в Пензе наладят их производство. Оборудование будет применяться для массовой поточной обработки сотрудников организации, посетителей, клиентов.

Дезинфицирующая жидкость распыляется при помощи аэрозолей, которые включаются при сигнале датчиков движения.

Также программное обеспечение тоннелей предусматривает измерение температуры тела и систему идентификации.

В ближайшее время устройства появятся в областном центре спецвидов медицинской помощи, больнице имени Н. Н. Бурденко и в доме ветеранов.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в Пензе наладят их производство. Оборудование будет применяться для массовой поточной обработки сотрудников организации
Тока попробувайте на себе вначали.

Гость||

Ага ещё не знай что там за "дезинфицируюшая жидкость"

Гость||

И никакого вредного воздействия на одежду не будет?

Гость||

Какое же вредное воздействие на одежду от чистой воды? Чудак-человек...

Гость||

Если бы только на одежду

Гость||

когда будут пивные тунели?

Гость||

Опять наши деньги на ветер. Отмывание

Имя: Гость
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