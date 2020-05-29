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Общество

Пенза не попала в программу по льготному приобретению автобусов

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Самым обсуждаемым в ходе 10-й сессии Пензенской городской думы стало выступление ее главы. Владимиры Мутовкин представил народным избранникам отчет о проделанной работе за 2019-й год. Данный пост на тот период он занимал в течение всего трех месяцев.

Выслушав коллегу, депутаты обрушили на него вал разных вопросов.

«ООО «Горводоканал» выставляет иски с требованием о взыскании задолженности с некоторых предприятий. А почему за негативное воздействие на сети, которые фактически принадлежат нам, предприятия страдают? По крайней мере, «МашСталь», по моей информации, отремонтировал нам танк Т-34 в рабочее состояние, а мы как город, как орган местного самоуправления им платим такими исками?» - выразил недоумение депутат Пензенской городской думы Илья Селиванов.

«Эти сети переданы в аренду. Они находятся в полном хозяйственном ведении горводоканала. И все деньги, которые поступают гороводоканалу, - это собственность горводоканала, в котором 49% принадлежит муниципалитету. Говорить, что это деньги города, с юридической точки зрения, я думаю, не совсем обоснованно», - пояснил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

Интересовала депутатов и судьба общественного транспорта, в частности, автобусов большой вместимости, которых на городских маршрутах остались единицы.

«Скажите вашу точку зрения: вы за возрождение муниципального транспорта?» - поинтересовался депутат Пензенской городской думы Виктор Хомец.

«Не важно, какой будет транспорт, муниципальный или частный. Главное - чтобы он работал эффективно и обеспечивал потребности по минимальной стоимости. Что касается вопроса по муниципальному транспорту: такое поручение было, администрацией готовились соответствующие документы, чтобы попасть в программу по льготному приобретению автобусов, но, к сожалению, насколько я знаю, мы в эту программу не попали», - сообщил Владимир Мутовкин.

Всего в ходе сессии было рассмотрено более 40 вопросов, в том числе и те, которые изначально не значились в повестке.

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Гость||

Иван обещал год назад 100автобусов а хде?

Гость||

А белые речные трамвайчики опять не запустят?

Гость||

В 2019 году обещали передать Пензе 100 московских троллейбусов бывших в использовании. Ну и где эти 100 московских троллейбусов?

Гость||

Почему не попала Пенза в программу покрыто мраком. Это не для народа.

Или разгильдяйство ответственных лиц, а может быть, заинтересованность определённых лиц, чтобы нынешняя ситуация с общественным транспортом в городе осталась навсегда.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пенза не попала в программу по льготному приобретению автобусов
Оно и не нужно было. Главный и первоочередной приоритет пензенского общественного транспорта - новые троллейбусы, развитие и модернизация контактной сети, обновление ДЕПО и воссоздание муниципального предприятия в котором и должны быть троллейбусы. Троллейбус - это безопасно, комфортно и экологично.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Не важно, какой будет транспорт, муниципальный или частный.
Это критически важно. Если глава города это не понимает то возможно ему и правда следует взять самоотвод.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Главное - чтобы он работал эффективно и обеспечивал потребности по минимальной стоимости.
Главное чтобы это была НЕ маршрутка. Маршрутки надо выбросить на свалку истории.

Гость||

Кое кому из депутатов очень невыгодно появление автобусов большой вместимости в Пензе, т.к. сейчас они на маршрутках неплохо живут. О народе тут думают в последнюю очередь.

Гость||

Два директора на город. Вот мэр я понимаю руководитель. А глава?

Гость||

Гость писал(a):

Вот мэр я понимаю руководитель.
Последние выбора мэра Пензы прошли в конце декабря 2000 года. Сейчас не мэр а сити-менеджер т.е. управленец на контрактной основе.

Гость||

Верните 1 автобус

Гость||

Гость писал(a):

Два директора на город.
И не одного из них не избирают на прямых всенародных выборах.

Гость||

Верните 27 автобус

Гость||

Верните город без маршруток.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Не важно, какой будет транспорт, муниципальный или частный.
Как раз это принципиально важно.Итак на данный момент основные перевозчики в лице Дилижанса и Меркурия не имеют подвижного состава,а только являются держателями маршрутов. Подвижной состав раскидан по мелким своим ИП ,субподряд,результат уход от налогов и махинации с прибылью,ну и конечно же ни кем не контролируемый чёрный нал от маршруток!

penzainform.ru писал(a):

такое поручение было, администрацией готовились соответствующие документы, чтобы попасть в программу по льготному приобретению автобусов, но, к сожалению, насколько я знаю, мы в эту программу не попали», - сообщил Владимир Мутовкин.
Естественно не попали,так как сами не заинтересованы в приобретение новых автобусов!Очередное враньё губернатора насчёт автобусов большой вместимости для муниципального перевозчика и откровенный саботаж этой темы со стороны Буйлова,как начальника управления транспорта Пензенской области.В других городах давно обновляется подвижной парк за счёт федеральной программы ,а у нас всё как всегда.

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