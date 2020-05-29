Пенза не попала в программу по льготному приобретению автобусов

29.05.2020 | 19:12

Самым обсуждаемым в ходе 10-й сессии Пензенской городской думы стало выступление ее главы. Владимиры Мутовкин представил народным избранникам отчет о проделанной работе за 2019-й год. Данный пост на тот период он занимал в течение всего трех месяцев.

Выслушав коллегу, депутаты обрушили на него вал разных вопросов.

«ООО «Горводоканал» выставляет иски с требованием о взыскании задолженности с некоторых предприятий. А почему за негативное воздействие на сети, которые фактически принадлежат нам, предприятия страдают? По крайней мере, «МашСталь», по моей информации, отремонтировал нам танк Т-34 в рабочее состояние, а мы как город, как орган местного самоуправления им платим такими исками?» - выразил недоумение депутат Пензенской городской думы Илья Селиванов.

«Эти сети переданы в аренду. Они находятся в полном хозяйственном ведении горводоканала. И все деньги, которые поступают гороводоканалу, - это собственность горводоканала, в котором 49% принадлежит муниципалитету. Говорить, что это деньги города, с юридической точки зрения, я думаю, не совсем обоснованно», - пояснил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

Интересовала депутатов и судьба общественного транспорта, в частности, автобусов большой вместимости, которых на городских маршрутах остались единицы.

«Скажите вашу точку зрения: вы за возрождение муниципального транспорта?» - поинтересовался депутат Пензенской городской думы Виктор Хомец.

«Не важно, какой будет транспорт, муниципальный или частный. Главное - чтобы он работал эффективно и обеспечивал потребности по минимальной стоимости. Что касается вопроса по муниципальному транспорту: такое поручение было, администрацией готовились соответствующие документы, чтобы попасть в программу по льготному приобретению автобусов, но, к сожалению, насколько я знаю, мы в эту программу не попали», - сообщил Владимир Мутовкин.

Всего в ходе сессии было рассмотрено более 40 вопросов, в том числе и те, которые изначально не значились в повестке.