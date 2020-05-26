Мобильное приложение «ТНС энерго» заменит визит в офис компании

Приложение «ТНС энерго» для мобильных устройств дает клиентам возможность взаимодействовать с энергосбытовой компанией без посещения ее офисов.
Мобильный сервис обеспечивает дистанционный доступ ко всем услугам компании. Имея под рукой смартфон или планшет, можно из любого места и в любое время выполнить операции, связанные с энергоснабжением:
- передать показания прибора учета;
- оплатить счета без комиссии;
- скачать квитанции, в том числе за предыдущие месяцы;
- добавить под управление лицевые счета по всем своим объектам;
- отследить историю переданных показаний и произведенных платежей.
Кроме того, пользователь может направить со своего мобильного устройства обращение в ООО «ТНС энерго Пенза» и оперативно получить от специалистов ответ.
Таким образом, для консультации и взаимодействия с сотрудниками компании нет необходимости в очном посещении центров обслуживания, соответственно отпадают риски, связанные с заражением коронавирусной инфекцией.
Стоит помнить, что абоненты, зарегистрированные в «Личном кабинете», могут пользоваться мобильным приложением без регистрации. Для входа в приложение достаточно ввести номер лицевого счета и уже имеющийся пароль от «Личного кабинета». Данная система действует и в обратном направлении: пользователям, зарегистрировавшимся в мобильном приложении, автоматически предоставляется доступ к «Личному кабинету» на сайте компании.
Приложение «ТНС энерго» доступно для устройств, работающих на платформе iOS и Android OS. Более подробно с ним можно ознакомиться по ссылке.
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