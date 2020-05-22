Молодой пензенец вышел из самоизоляции ради шашлыков

22.05.2020 | 16:32

Первомайский районный суд Пензы рассмотрел дело о нарушении режима самоизоляции. Мерами безопасности пренебрег 24-летний горожанин.

14 апреля около 16:25 пензенец вышел во двор многоквартирного дома, где проживал, и начал жарить шашлыки. На нарушителя, решившего, рискуя своим здоровьем, покинуть квартиру без уважительных причин и прийти в общественное место, составили административный протокол.

Служители Фемиды привлекли его к ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и оштрафовали на 1 000 рублей, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Это не единственный случай, когда жители региона нарушают постановление губернатора о введении режима повышенной готовности, поддавшись разным соблазнам. Так, жительница Спасска нарушила 14-дневный карантин ради свидания. Женщину оштрафовали на 7 500 рублей.