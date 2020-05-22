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Общество

Молодой пензенец вышел из самоизоляции ради шашлыков

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Первомайский районный суд Пензы рассмотрел дело о нарушении режима самоизоляции. Мерами безопасности пренебрег 24-летний горожанин.

14 апреля около 16:25 пензенец вышел во двор многоквартирного дома, где проживал, и начал жарить шашлыки. На нарушителя, решившего, рискуя своим здоровьем, покинуть квартиру без уважительных причин и прийти в общественное место, составили административный протокол.

Служители Фемиды привлекли его к ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и оштрафовали на 1 000 рублей, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Это не единственный случай, когда жители региона нарушают постановление губернатора о введении режима повышенной готовности, поддавшись разным соблазнам. Так, жительница Спасска нарушила 14-дневный карантин ради свидания. Женщину оштрафовали на 7 500 рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

я че то пропусил?я через день жарю во дворе)))че это такое самоизоляция))дурь,медик у меня знакомый говорит уже давно-НЕ ВЕРЬ

Гость||

penzainform.ru писал(a):

(Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)
penzainform.ru писал(a):
(Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)
это совсем другое что-то тут мутят где ЧП, где угроза , где тогда другие меры по статье надо тогда и суд судить

Гость||

Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, почему его на 1000р , а ее на 7500 ??

Гость||

penzainform.ru писал(a):

рискуя своим здоровьем,
Ахахаххахахах, пад сталом. ПИ, давай еще жги!

Гость||

почему жарить шашлык нельзя а бабу можно?

Гость||

Я ржу))))больше штрафов всяких и разных,штрафы,штрафы..

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.05.2020 16:45|

я че то пропусил?я через день жарю во дворе)))че это такое самоизоляция))дурь,медик у меня знакомый говорит уже давно-НЕ ВЕРЬ

Адресочек скинь и к тебе зайдем. А ты если через день жаришь, джамшут-шашлычник что ли?

Гость||

А кто это у нас обьявлял черезвучайную ситуацию?судья что ли?они что страной правят?а этого товарища инфекция какая была?на каком основание он на карантине?Вы что совсем там уже обнаглелт?судью да вас давно надо гнать за не компетентность,то за гроб ошьрафуют людей к минздраву подтащивших.Что же вы чиновников не штрафуете за то что они медецину и больницы развалили?Вам мало доказательств Белинской больницы?Вы не судьи вам в касках надо на заседаниях немецких сидеть чтоб народ понимал кто вы.

Гость||

Бред какой то !!!Хотя да ,гулять без причины можно только четланам и ицелопам ,а пацаки должны ходить намордниках по приказу Пэже и молчать.

Гость||

А за что штраф? у него наверное плита дома сломалась, а есть хочется в морозильнике мясо нашёл решил приготовить, находился сто пудов в 100 метрах от дома.

Гость||

За что штраф? Человек с 28. 03 на самоизоляции, денег на эту самоизоляцию не дали, прошёл месяц платить коммунальные чем? Решил пожарить мясо

Гость||

)) че то пропусил?я через день жарю во дворе)))че это такое самоизоляция))дурь,медик у меня знакомый говорит уже давно-НЕ ВЕРЬ медик твой конченный гандон раз такое говорит, доплату наверное огреб и сидит не верит

Имя: Гость
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