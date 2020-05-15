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Общество

Количество безработных в Пензе превысило 7 000 человек

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В Пензе количество безработных увеличилось в четыре раза: на 1 марта 2020-го их было 1 823, теперь - 7 286. И эта цифра будет еще меняться, причем не в сторону уменьшения.

Начальник отдела содействия в поиске работы городского центра занятости Наталья Миронова отвечала на звонки, поступающие на горячую линию. Она проводилась специально для тех, кто в период пандемии коронавируса лишился источника дохода.

«У граждан возникает желание узнать больше и в реальном времени о выплатах, о возможности прохождения переобучения. Конечно же, многие уже задумываются о работе», - сообщила Наталья Миронова.

Больше всего вопросов, поступивших на горячую линию, касалось социальных выплат - в частности, алгоритма получения пособий по безработице.

Все звонки, поступившие на горячую линию, будут обработаны в течение одного-двух дней. Центр занятости предлагает 3 300 вакансий для рабочих и служащих.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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