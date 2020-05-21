В Пензе пенсионный фонд освоил дистанционные методы работы

21.05.2020 | 19:00

Пенсионный фонд освоил новый метод работы с гражданами - дистанционный. До пандемии коронавируса такой способ был невозможен.

«Мы по телефону принимаем звонок, составляем акт по телефону и на основании этого акта, от имени этого человека, имеющего право на какую-то выплату, или на перевод, или на назначение новой пенсии, мы оформляем заявление. То есть все делаем по телефону», - пояснила заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Любовь Евдокимова.

Приходить в клиентские службы пенсионного фонда нужно только в исключительных случаях.

«Например, за пособием на погребение надо обратиться лично, и то срок, в течение которого можно обратиться, - 6 месяцев», - отметила Любовь Евдокимова.

Что касается 5-тысячных выплат на детей до 3 лет, а также 10-тысячных с 3 до 16, то их нужно оформлять на сайте госуслуг. Но есть исключения.

«Если обращается опекун, то нужно прийти лично и представить документ, удостоверяющий, что он является опекуном. Только для отдельных видов выплат нужно личное присутствие», - сообщила Любовь Евдокимова.

Все остальные заявления подаются либо через интернет, либо по телефону.