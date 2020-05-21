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Общество

В Пензе пенсионный фонд освоил дистанционные методы работы

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Пенсионный фонд освоил новый метод работы с гражданами - дистанционный. До пандемии коронавируса такой способ был невозможен.

«Мы по телефону принимаем звонок, составляем акт по телефону и на основании этого акта, от имени этого человека, имеющего право на какую-то выплату, или на перевод, или на назначение новой пенсии, мы оформляем заявление. То есть все делаем по телефону», - пояснила заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Любовь Евдокимова.

Приходить в клиентские службы пенсионного фонда нужно только в исключительных случаях.

«Например, за пособием на погребение надо обратиться лично, и то срок, в течение которого можно обратиться, - 6 месяцев», - отметила Любовь Евдокимова.

Что касается 5-тысячных выплат на детей до 3 лет, а также 10-тысячных с 3 до 16, то их нужно оформлять на сайте госуслуг. Но есть исключения.

«Если обращается опекун, то нужно прийти лично и представить документ, удостоверяющий, что он является опекуном. Только для отдельных видов выплат нужно личное присутствие», - сообщила Любовь Евдокимова.

Все остальные заявления подаются либо через интернет, либо по телефону.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Бабкам это объясните..и тем,у кого компов нет кнопочные телефоны

Гость||

Оформить пособие можно в МФЦ, а не только по интернету

Гость||

Пенсионный фонд совсем не хочет работать! Только зарплату немаленькую получать хотят

Гость||

Пенсионный фонд как всегда людей загоняет в тупик,то очереди с заявлениями собирает в дни пандемии коронавируса,то госуслуги портал не работает...это что то..

Имя: Гость
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