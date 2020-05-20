«Термодом» объявляет о старте продаж квартир в ЖК «Новелла»

20.05.2020 | 15:20

Компания «Термодом» сообщает о старте продаж квартир в новом жилом комплексе в Пензе - ЖК «Новелла».

Жилой комплекс располагается на улице 9 Января, на территории с развитой инфраструктурой и большим количеством важных для повседневной жизни объектов - от широкого выбора магазинов до парков, скверов и даже роллердрома. Это идеальный вариант для всех, кто ищет варианты жилья доступного, но при этом комфортного и не удаленного от городских мест притяжения.

ЖК «Новелла» - это несколько домов с продуманной архитектурной стилистикой, которые впишутся в микрорайон и значительно преобразят его вид.

Учитывая, как много людей ищут сегодня жилье с уютным и безопасным двором, в «Новелле» запланированы современные игровые комплексы с безопасным покрытием и шумозащитный экран по периметру для сохранения спокойствия жителей.

С 18 мая продажи квартир открыты в 1-м строении. Здесь есть студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Можно подобрать вариант с классической планировкой, а можно выбрать, например, квартиру с большой кухней-гостиной, в которой имеются выходы во все другие комнаты.

Срок сдачи 1-го строения ЖК «Новелла» - II квартал 2022 года.

Узнать подробности и выбрать квартиру в ЖК «Новелла» вам помогут по телефону отдела продаж строительного холдинга «Термодом» 28-28-20.

Застройщик - ООО СЗ «Термодом-новин». Проектные декларации размещены на сайте

http://termodom-novin.ru/.