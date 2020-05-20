Общество

«Термодом» объявляет о старте продаж квартир в ЖК «Новелла»

Печать

Компания «Термодом» сообщает о старте продаж квартир в новом жилом комплексе в Пензе - ЖК «Новелла».

Жилой комплекс располагается на улице 9 Января, на территории с развитой инфраструктурой и большим количеством важных для повседневной жизни объектов - от широкого выбора магазинов до парков, скверов и даже роллердрома. Это идеальный вариант для всех, кто ищет варианты жилья доступного, но при этом комфортного и не удаленного от городских мест притяжения.

ЖК «Новелла» - это несколько домов с продуманной архитектурной стилистикой, которые впишутся в микрорайон и значительно преобразят его вид.

Учитывая, как много людей ищут сегодня жилье с уютным и безопасным двором, в «Новелле» запланированы современные игровые комплексы с безопасным покрытием и шумозащитный экран по периметру для сохранения спокойствия жителей.

С 18 мая продажи квартир открыты в 1-м строении. Здесь есть студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Можно подобрать вариант с классической планировкой, а можно выбрать, например, квартиру с большой кухней-гостиной, в которой имеются выходы во все другие комнаты.

Срок сдачи 1-го строения ЖК «Новелла» - II квартал 2022 года.

Узнать подробности и выбрать квартиру в ЖК «Новелла» вам помогут по телефону отдела продаж строительного холдинга «Термодом» 28-28-20.

Застройщик - ООО СЗ «Термодом-новин». Проектные декларации размещены на сайте

http://termodom-novin.ru/.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте